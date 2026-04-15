River vs. Carabobo hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido de la Copa Sudamericana

River y Carabobo se enfrentan este miércoles a las 21.30 en el Monumental, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro cuenta con el arbitraje del peruano Kevin Ortega y representa un desafío clave para el equipo de Núñez, que busca recuperar terreno en la tabla de posiciones tras una presentación inicial que dejó dudas. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium, mientras que el minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

En su debut en Bolivia, el Millonario igualó 1 a 1 frente a Blooming. Dicho resultado lo dejó en la segunda ubicación de su zona, precisamente por detrás de su próximo adversario, el club venezolano que lidera el grupo tras un debut sorpresivamente exitoso: 1 a 0 vs. Bragantino.

El DT de River, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, encara este compromiso con una baja sensible en la defensa. Lucas Martínez Quarta no integra la lista de convocados debido a la expulsión tempranera que sufrió en el duelo contra los bolivianos. Aquella tarjeta roja se convirtió en la sanción más rápida para un jugador de River en un certamen internacional y en la tercera más veloz de todos los clubes argentinos en la historia de estas competencias.

Ante esta ausencia obligada, Tobías Ramírez, recientemente fichado desde Argentinos Juniors, ocuparía su lugar en la formación inicial para fortalecer la estructura defensiva frente a un rival que llega motivado tras su victoria reciente y que, además, perdió apenas uno de sus últimos ocho compromisos entre todas las competencias.

Tobías Ramírez sería el reemplazante de Lucas Martínez Quarta en el encuentro frente a Carabobo Gonzalo Colini - La Nación

Por el lado del visitante, llega a Buenos Aires después de sorprender a Bragantino. El gol del triunfo lo marcó Ezequiel Neira, quien destaca como uno de los tres argentinos dirigidos por Daniel Farías. Completan este grupo el arquero y capitán Lucas Bruera y el mediocampista Matías Núñez. Los Granates, que accedieron a este torneo luego de caer por penales contra Sporting Cristal en las fases preliminares de la Copa Libertadores, presentan un esquema ordenado que buscará complicar las aspiraciones del local.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.22 contra los 14.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Carabobo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.33.

Posibles formaciones