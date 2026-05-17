Botafogo venció por 3-1 a Corinthians por el Brasileirao Serie A

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El equipo local se impuso con autoridad en la jornada 16 del certamen de primera división de la liga brasileña; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 17 de mayo de 2026 a las 15.59 en el Estádio Olímpico Nilton Santos, bajo el arbitraje de Felipe Fernandes de Lima. En un duelo donde la efectividad marcó el destino del marcador, el Botafogo logró imponerse con un contundente 3-1 ante Corinthians.
El despliegue goleador de Arthur
Ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico de 4-2-3-1. La figura excluyente fue Arthur, Mendonça Cabral, quien anotó un triplete: a los 7 minutos marcó el primer gol tras asistencia de Kauan, Almeida Toledo, repitió a los 32 minutos con otra asistencia de Kauan, Almeida Toledo y sentenció su hat-trick a los 70 minutos, nuevamente tras un pase de Kauan, Almeida Toledo. Por su parte, Corinthians descontó a los 11 minutos por intermedio de Rodrigo, Garro, tras asistencia de Jesse, Lingard.
Disciplina y variantes
El rigor defensivo y la intensidad derivaron en un partido accidentado. El árbitro mostró numerosas tarjetas, destacándose las amonestaciones para Mateo, Ponte, Cristian, Medina, Lucas, Villalba, Alexander, Barboza y Alex, Nicolao Telles en el local, mientras que por la visita fue amonestado Jesse, Lingard. Además, los entrenadores movieron el banco constantemente para refrescar el equipo, destacando el ingreso de Kauan, Almeida Toledo en el local al inicio del complemento, pieza clave en los goles del triunfo.
Análisis estadístico
Si bien Corinthians dominó la posesión de la pelota con un 65,2% frente al 34,8% del Botafogo, la falta de puntería fue determinante. A pesar de que los visitantes intentaron 19 tiros contra 13 del local, solo uno de los remates del equipo visitante tuvo destino de arco. El Botafogo, con mayor precisión, alcanzó 5 tiros a puerta que terminaron sellando el 3-1 definitivo en el marcador.
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