Brasil venció por 2-1 a Egipto en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 6 de junio de 2026 a las 19.06 en el Huntington Bank Field, con el arbitraje de Adonai Escobedo González.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 7 minutos, cuando Bruno, Guimarães Rodriguez Moura marcó el primer gol para el local. Poco después, a los 11 minutos, Mostafa Mohamed, Zaki Abdelraouf igualó las acciones para la visita. Ya en la segunda mitad, a los 52 minutos, Endrick Felipe, Moreira de Sousa sentenció el 2-1 definitivo tras la asistencia de Raphael, Dias Belloli. En cuanto a las alineaciones, Brasil presentó un esquema 442, mientras que Egipto optó por un 4231. El partido estuvo marcado por numerosas sustituciones, destacándose la salida temprana por lesión de Wesley Vinícius, França Lima a los 17 minutos, siendo reemplazado por Danilo Luiz, da Silva, además de una serie de cambios tácticos masivos al inicio del segundo tiempo.

Estadísticas del partido

En el balance general, Brasil logró imponerse gracias a una mayor efectividad en ataque. El conjunto local registró 12 tiros totales frente a los 5 de Egipto, logrando 7 remates a puerta contra solo 2 del rival. En cuanto a la posesión, el partido fue sumamente parejo, finalizando con un 50,9% para los brasileños y un 49,1% para el elenco egipcio.

Disciplina y juego

El rigor táctico se tradujo en pocas amonestaciones pese a la intensidad del choque. El árbitro Adonai Escobedo González mostró la tarjeta amarilla a Marcos, Aoás Corrêa (Brasil) a los 21 minutos y a Mohamed Hany Gamal, El Demerdash (Egipto) a los 42 minutos. Finalmente, el equipo de Brasil dominó la faceta de los tiros de esquina con 5 a favor, mientras que Egipto ejecutó 3.