Brentford y Leeds United empataron 1-1 por la Premier League 2025

El partido correspondió a la fecha 16 del certamen de primera división del fútbol inglés; los detalles que hay que saber

Brentford y Leeds United disputaron uno de los encuentros de la jornada del fútbol inglés
Brentford y Leeds United empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Premier League 2025. Firmaron tablas en el estadio Gtech Community Stadium, en una nueva jornada del fútbol inglés. Para Brentford el gol fue marcado por Henderson, mientras que para Leeds United el gol fue anotado por Calvert-Lewin.

Con este resultado, Brentford suma 20 puntos, ubicándose en la 14 posición, mientras que Leeds United tiene 16 unidades, en la 17 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Brentford y Leeds United en la tabla de posiciones, tras la fecha 16

Cómo se disputa la primera división del fútbol inglés en 2025/2026

La Premier League se disputa bajo un formato de grupo único compuesto por 20 clubes. Cada equipo juega un total de 38 partidos a lo largo de la temporada, enfrentando a cada rival dos veces: una como local y otra como visitante. El calendario completo se define mediante sorteo antes del inicio de la competencia. El campeón es el equipo que más puntos suma en la clasificación. Los tres últimos equipos de la tabla descienden directamente a la Championship, la segunda categoría.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

Al término del campeonato, los cuatro primeros clasificados obtienen el pase a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Emirates FA Cup 2025-26 y el equipo que termine quinto en la Premier League acceden a la UEFA Europa League 2026-27. Por su parte, el campeón de la Carabao Cup 2025-26 se clasifica a la UEFA Conference League 2026-27.

¿Puede cambiar? Sí. Este esquema puede modificarse si un mismo equipo consigue más de una plaza para competiciones europeas a través de diferentes vías, o si accede a un torneo europeo por haber ganado una competencia continental. En esos casos, se activan algunas excepciones que redistribuyen los cupos entre los equipos mejor ubicados en la tabla.

Una de las excepciones más comunes es la de la FA Cup: si el campeón del certamen también termina entre los cuatro primeros de la Premier League y clasifica a la Champions League, su plaza para la Europa League pasa al quinto clasificado, y el sexto accede a la Europa League en lugar de la Conference League.

También existe una excepción similar con la Carabao Cup. Si el equipo campeón termina entre los cinco primeros del torneo local, su cupo para la Conference League se transfiere al sexto o, en algunos casos, al séptimo clasificado, dependiendo de otras combinaciones.

Finalmente, a partir del nuevo formato de la Champions League, la UEFA introdujo las llamadas "Plazas de Rendimiento Europeo", que se otorgan a las dos federaciones con mejor desempeño continental. Si Inglaterra recibe una de estas plazas adicionales, el quinto clasificado jugará la Champions League y la plaza para la Europa League pasará al sexto. Este ajuste también impacta en las excepciones vinculadas a la FA Cup y la Carabao Cup.

