Manchester City y un empate repleto de emociones que lo aleja del título de la Premier League

La Premier League en estado puro: Manchester City ganaba 1-0, pasó a perder 3-1 con Everton en un lapso de 13 minutos, descontó a los 38 minutos del segundo tiempo y, pasados algunos segundos de los seis minutos adicionados, Jeremy Doku puso el 3-3 con un golazo. Cinco goles en media hora. Emociones a granel, estados de ánimo alterados, con hinchas del City enojados con los que empezaban a abandonar la tribuna cuando Everton convirtió el tercer gol, a los 37 minutos de la segunda etapa.

La reacción del equipo de Pep Guardiola le deja un sabor agridulce, porque sigue corriendo el serio riesgo de que el descalabro defensivo total en media hora del segundo tiempo le signifique haber tirado la Premier League a la basura. Su persecución del líder Arsenal quedó seriamente comprometida tras la montaña rusa del 3-3.

Con un partido menos, Manchester City se ubica a cinco puntos de Arsenal, ya no depende de sí mismo, como había ocurrido hace 12 días, cuando el 1-0 ante Burnley lo había puesto como puntero por mejor diferencia de gol, primera instancia de desempate que se toma en cuenta en caso de igualdad en el primer puesto.

Jeremy Doku, autor de dos goles, manda a callar a los hinchas de Everton Michael Regan - Getty Images Europe

Al equipo de Pep Guardiola le quedan estos cuatro rivales: Brentford, Crystal Palace, Bournemouth y Aston Villa. En la mitad de ese recorrido, el 16 de este mes, disputará la final de la FA Cup ante Chelsea, en Londres. A Arsenal, que este martes buscará en Londres la final de la Champions League en el desquite contra Atlético de Madrid (1-1 la ida), le restan West Ham, el descendido Burnley y Crystal Palace.

La endeblez defensiva condicionó mucho las posibilidades del City, que en la primera etapa ya había dado facilidades por el lado del lateral Matheus Cunha. Más tarde, el desconcierto se extendió al zaguero central Marc Guéhi -regaló el primer gol con un pase corto atrás a Gianluigi Donnarumma y asistió a Barry-, a su compañero de zaga Khusanov y al lateral izquierdo Nico O’Reilly, siempre pendiente de pasar al ataque.

Everton, que tuvo el ingreso del argentino Carlos Alcaraz en los minutos finales, enloqueció a la defensa visitante con las corridas Iliman Ndiaye y el ingreso del francés Thierno Barry, autor de dos goles. Donnarumma tuvo varias intervenciones para evitar más goles. El 2-1 de Everton llegó tras un córner y un cabezazo en el primer palo de Jake O’Brien. Al 3-1 de Barry, el City respondió inmediatamente con el saque desde el medio, con un pase profundo del ingresado Kovacic para la sutil definición por encima del arquero de Erling Haaland, goleador de la Premier, con 25.

El electrizante Everton 3 - Manchester City 3

Antes de este ida y vuelta enloquecedor, todo había sido más tranquilo. Habían pasado los 40 minutos del primer tiempo y Manchester City ya superaba los 300 pases, pero le faltaba el tiro certero al arco que derrumbara la muralla defensiva de Everton, que nunca tenía menos de nueve jugadores en el balcón de su área. Hasta que el equipo de Guardiola movió la pelota de un lado a otro, tratando de generar algún hueco, el que encontró Jeremy Doku en la entrada al área grande con un zurdazo -su perfil natural es el derecho- cruzado al ángulo, imposible para Jordan Pickford, el arquero de la selección de Inglaterra. Golazo, para coronar el 76 por ciento de posesión del City.

Autor también del tercer tanto, Doku, extremo izquierdo de potentísimas extremidades inferiores, suma cuatro por la Premier League y siete en la temporada. Volvió a tener descanso Rodri, el volante central que está recuperando ritmo y su influencia en el juego tras un largo período de lesiones. Su lugar lo ocupó Gavi, que venía de marcar un agónico golazo ante Southampton en la clasificación a la final de la FA Cup.

Jake O'Brien, de cabeza, convierte el segundo gol de Everton Dave Thompson - AP

El partido en el nuevo Hill Dickinson Stadium, la nueva casa de Everton tras abandonar el legendario Goodison Park, se planteó dentro de lo esperado, con el dominio del City y el repliegue local para salir en contraataque, con el tanque Beto (1,94 m) como punta de lanza, dispuesto al roce físico más áspero. El portugués llevó peligro al quedarle una pelota que había desviado Donnarumma y, con el arquero fuera de acción, sacó un remate que bloqueó Khusanov sobre la línea.

En el segundo tiempo, Manchester City entró en una dispersión que le costó muy caro. Manejó la pelota sin profundidad y se abrió a los veloces ataques de Everton. Ganaba, estaba perdido y terminó empatando. Guardiola también quedó con sensaciones ambiguas: “El empate es mejor que una derrota, pero ahora la Premier no está en nuestras manos”.