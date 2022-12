Casamiento secreto y una tajante condición para mudarse con él: las revelaciones de Yésica Frías, esposa de Exequiel Palacios

escuchar

“Soy hincha de Exequiel”, afirmó este domingo Yésica Frías, la esposa del jugador de la selección argentina Exequiel Palacios, en el programa Mujeres de la Selección (Telefe), en un diálogo íntimo con Jesica Cirio. La esposa del mediocampista contó, además, qué condición insoslayable le impuso a su pareja cuando este le comunicó que seguiría su carrera en Alemania -pasó de River al Bayer Lerverkusen- y reveló también algo muy poco sabido: que se casaron en secreto a mediados del año pasado. “Lo hicimos íntimo, no quisimos que sea público”, confesó la joven.

Frías, que es oriunda de Tigre y, paradójicamente, hincha de Boca, narró algunos detalles de su historia de amor con “Pala”, como le dicen al ídolo de River, a quien describió como un hombre “muy bueno y sencillo”. Luego de confesar que ella era “hincha de Exequiel”, juegue en el equipo que juegue, la mujer puso el foco en un momento un tanto difícil de la relación con el jugador. Fue cuando él le comunicó, a fines de 2019, que su carrera seguiría en Alemania.

Jesica Frías, mujer de Exequiel Palacios cuenta las condiciones que le puso al jugador para ir a vivir a Europa

“Él me avisó con tiempo. Dos meses antes, él tenía su propuesta (de jugar en el exterior) y yo mucho no quería escuchar. Un día viene, me sienta y me dice que él quería avanzar en su carrera, que estaba contento en River, pero quería avanzar como profesional. Entonces, se sienta en la cama y me dice: ‘En diciembre nos vamos’”.

“¿Y qué te pasó en ese momento en que te lo dice? Sabías que ese momento iba a llegar”, intervino, entonces, Cirio. “Sí, no lo quería ver, quizás”, respondió Frías, y de inmediato añadió cuál fue su reacción al escuchar que se irían del país: “Me puse a llorar, porque se me cruzaron muchas cosas en la cabeza. Tenía que renunciar a mi vida, a todo, por él”.

Luego, la mujer reveló lo que le había contestado al jugador: “Le puse mis condiciones y le dije: ‘Bueno, te acompaño, lo intentamos’”.

“¿Cuál fue una de las condiciones?”, inquirió a quemarropa la conductora del ciclo. Luego de pensar su contestación, la mujer de Pala, dijo: “Privacidad. Le pedí privacidad e independencia, nada más. Y que si yo dejaba mi vida para acompañarlo, que los dos tiremos para el mismo lado. Bueno, así fue y acá estamos”.

En diciembe de 2019 Exequiel Palacios firmó contrato hasta 2025 con Bayer Leverkusen de Alemania, una decisión que serría difícil para la pareja del futbolista y Yésica Frías @bayer04_es

Pero enseguida, Yésica Frías contó que no fueron fáciles los primeros tiempos en tierras teutonas. “Nos costó mucho a los dos. Fue un choque cultural. Es nada que ver a nosotros, son muy distintos. Pasamos de estar todos los días en familia, él pasó de estar en un club donde era ídolo, estaba con todos, era su familia y vinimos a un país donde no conocíamos el idioma, no entendíamos nada, donde la gente es fría que te cruzás a un alemán y su costumbre es saludar con la mano. Tuvimos que adaptarnos y nos costó mucho a los dos”, dijo.

Ante la pregunta de la anfitriona de Mujeres de la Selección sobre si se habían sentido solos en esos tiempos, Frías no dudó: “Sí. Mucho. Los primeros tres meses la pasé muy mal. Lloraba, me quería ir. Agarraba la valija, me iba, me quedaba, me iba, me quedaba. Me quería ir, no me sentía cómoda. Vinimos a un hotel, estuvimos tres meses en un hotel. El no jugaba. Tuvo una lesión en la espalda y no podía jugar”.

Yesica Frías contó su historia de amor con Exequiel Palacios en Las mujeres de la Selección Ig / @yesifrias_

Más adelante, la mujer del actual mediocampista del Bayer Leverkusen y la selección nacional también contó que “lloraba sola”. “No quería que él vea que yo estaba mal -admitió-. Lo tenía que apoyar. Le decía que esté tranquilo, que se ocupe de él, de adaptarse, de ponerle la mejor, que era algo nuevo y podía pasar, que tenía que intentar seguir y esforzarse”.

Un casamiento íntimo

En otro momento de la charla, Yésica Frías contó, a instancias de una pregunta de Cirio, que se había casado con el futbolista, algo que muy poca gente sabía. “Se casaron hace un año”, arremetió Cirio. Ante la respuesta afirmativa de su entrevistada, la conductora continuó: “¿Hubo propuesta? ¿Lo chalaron? ¿Fue solo por civil?”.

Jesica Frías cuenta cómo decidieron su casamiento en secreto con Exequiel Palacios

“Sí”, replicó entonces Frías, ante la pregunta del civil, y añadió: “Nos queda pendiente la fiesta, la vamos a hacer”. Luego, sobre si había habido una propuesta de matrimonio, la esposa del mediocampista confió: “No sé si hubo propuesta, lo tuvimos que hablar y lo decidimos los dos y fuimos y nos casamos”.

“Lo hablamos, quisimos casarnos acá, pero era complicado el tema de los papeles -continuó Frías-. Yo tenía la residencia que se me vencía y dijimos: ‘Bueno, una opción era casarnos, la otra era tener hijos’. Pero como yo todavía no quería hijos y es como que dijimos: ‘Bueno, vamos a estar juntos toda la vida, que es lo que nos dijimos, no nos va a modifica mucho el casamiento’. Lo hablamos y nos casamos. Lo hicimos íntimo, no quisimos que sea público”.

“De hecho, no se supo”, intervino Cirio. “No se supo porque lo hicimos muy íntimo. Nos dieron el turno en el registro civil de Tigre un jueves, por el hecho de que los viernes se casa mucha gente y nosotros queríamos intimidad. Y nos casamos un 15 de julio de 2021″, concluyó Yésica.

