Suiza venció en los penales a Colombia, por el Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo de alta tensión que se definió desde los doce pasos tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario en los octavos de final de la Copa del Mundo
- 2 minutos de lectura'
En un encuentro sumamente disputado y cerrado, Colombia y Suiza se enfrentaron el 7 de julio de 2026 a las 17.00 en el BC Place Vancouver. El partido, correspondiente a los octavos de final, fue arbitrado por Iván Barton y mantuvo la incertidumbre hasta el desenlace final, dado que ambos equipos no lograron romper el cero durante el tiempo reglamentario ni en la prórroga.
Estrategias y desarrollo del juego
Ambos seleccionados presentaron esquemas tácticos distintos, con Suiza desplegando un 4-2-3-1 mientras que Colombia optó por un 4-4-1-1. El rigor físico fue una constante, derivando en amonestaciones clave para Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim en el equipo suizo, mientras que por el conjunto colombiano vieron la tarjeta amarilla Luis Suárez y Davinson Sánchez. En cuanto a la gestión desde el banco, los entrenadores buscaron soluciones mediante sustituciones tácticas, destacándose el ingreso de Juan Fernando Quintero y Jaminton Campaz en Colombia para dar frescura al ataque.
Análisis estadístico
A pesar de que Suiza dominó la posesión con un 53,2% frente al 46,8% de Colombia, la eficacia fue esquiva para ambos. El equipo colombiano fue quien más buscó el arco rival con 15 tiros en total, aunque solo 3 fueron a puerta, mientras que Suiza registró 7 disparos con apenas 2 bajo los tres palos. La superioridad en la generación de juego de Colombia también se reflejó en la estadística de corners, donde acumuló 7 frente a los 3 de su rival.
El desenlace definitivo
La paridad absoluta a lo largo de los 120 minutos de juego obligó a que la serie se definiera por penales. En una instancia de máxima presión, Suiza logró imponerse para sellar su pase a la siguiente etapa de la Copa Mundial, dejando en el camino a un difícil seleccionado colombiano. Con este resultado, el conjunto helvético continúa su camino en el certamen, confirmando su solidez defensiva y capacidad para soportar los momentos críticos de una eliminatoria mundialista.
Otras noticias de Mundial 2026
Rival confirmado. Argentina vs. Suiza, por el Mundial 2026: cuándo se juega el partido
Mundial 2026. Las repercusiones en EE.UU. tras la victoria de la Argentina y la remontada de Messi ante Egipto
Argentina a cuartos de final. Tras la remontada herocia ante Egipto, el grito sagrado estalló de Atlanta al Obelisco
- 1
Partidos de Egipto en el Mundial 2026: cómo llega el rival de la selección argentina
- 2
El plantel de Egipto apuntó contra el árbitro tras la derrota: “El Mundial está amañado”
- 3
El quite salvador de Paredes a los 90 minutos cuando el partido con Egipto iba 2 a 2
- 4
Argentina parecía eliminada, pero le ganó un partido épico a Egipto por 3 a 2 y avanzó a los cuartos de final