Suiza venció en los penales a Colombia, por el Mundial 2026

En un encuentro sumamente disputado y cerrado, Colombia y Suiza se enfrentaron el 7 de julio de 2026 a las 17.00 en el BC Place Vancouver. El partido, correspondiente a los octavos de final, fue arbitrado por Iván Barton y mantuvo la incertidumbre hasta el desenlace final, dado que ambos equipos no lograron romper el cero durante el tiempo reglamentario ni en la prórroga.

Estrategias y desarrollo del juego

Ambos seleccionados presentaron esquemas tácticos distintos, con Suiza desplegando un 4-2-3-1 mientras que Colombia optó por un 4-4-1-1. El rigor físico fue una constante, derivando en amonestaciones clave para Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim en el equipo suizo, mientras que por el conjunto colombiano vieron la tarjeta amarilla Luis Suárez y Davinson Sánchez. En cuanto a la gestión desde el banco, los entrenadores buscaron soluciones mediante sustituciones tácticas, destacándose el ingreso de Juan Fernando Quintero y Jaminton Campaz en Colombia para dar frescura al ataque.

Análisis estadístico

A pesar de que Suiza dominó la posesión con un 53,2% frente al 46,8% de Colombia, la eficacia fue esquiva para ambos. El equipo colombiano fue quien más buscó el arco rival con 15 tiros en total, aunque solo 3 fueron a puerta, mientras que Suiza registró 7 disparos con apenas 2 bajo los tres palos. La superioridad en la generación de juego de Colombia también se reflejó en la estadística de corners, donde acumuló 7 frente a los 3 de su rival.

El desenlace definitivo

La paridad absoluta a lo largo de los 120 minutos de juego obligó a que la serie se definiera por penales. En una instancia de máxima presión, Suiza logró imponerse para sellar su pase a la siguiente etapa de la Copa Mundial, dejando en el camino a un difícil seleccionado colombiano. Con este resultado, el conjunto helvético continúa su camino en el certamen, confirmando su solidez defensiva y capacidad para soportar los momentos críticos de una eliminatoria mundialista.