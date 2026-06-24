Colombia venció 1-0 a Congo RD, por el Mundial 2026

En un enfrentamiento correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, Colombia logró una trabajada victoria por 1-0 frente a Congo RD. El partido, disputado el 23 de junio de 2026 a las 23.00 en el Estadio Guadalajara, contó con el arbitraje de Maurizio Mariani, quien mantuvo el control de las acciones en un encuentro clave para las aspiraciones de ambos seleccionados.

El gol del triunfo

El marcador se mantuvo cerrado durante gran parte del encuentro debido a la férrea defensa de Congo RD. Sin embargo, a los 76 minutos, Daniel Muñoz marcó el 1-0 tras asistencia de Juan Fernando Quintero, desatando la alegría colombiana. Previamente, los directores técnicos buscaron variantes tácticas para romper el cero; mientras Colombia optó por un esquema 4-3-3, Congo RD se plantó con un 5-3-2. Entre los cambios destacados, el ingreso de Juan Fernando Quintero resultó fundamental para gestar la jugada del tanto decisivo.

Análisis estadístico

El dominio de Colombia fue evidente en el desarrollo del juego, reflejado en una posesión del 63,6% frente al 36,4% de Congo RD. El volumen ofensivo del equipo ganador fue considerable, alcanzando los 20 disparos totales, de los cuales 9 fueron a puerta, obligando a una constante intervención de la defensa rival. Por su parte, el conjunto congoleño apenas logró conectar 8 tiros en total, con solo 1 dirigido al arco, evidenciando la solidez defensiva colombiana.

Disciplinas y cierre

El juego también tuvo su cuota de tensión en el aspecto disciplinario. Maurizio Mariani debió amonestar a Jhon Lucumí (55') y Jefferson Lerma (93') por parte de Colombia, mientras que en Congo RD, Charles Pickel recibió la tarjeta amarilla a los 92 minutos. Con este resultado, Colombia suma tres puntos fundamentales en la jornada 2 de la fase de grupos, consolidando su camino en esta edición de la Copa Mundial tras superar un partido ajustado que se definió por detalles en la etapa final.