A qué hora juega hoy Colombia vs. RD Congo y por dónde se puede ver en vivo

Colombia se enfrenta este martes a República Democrática del Congo en el estadio Chivas de Guadalajara, México. El partido corresponde a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 y comienza a las 23 (hora argentina). El seleccionado sudamericano llega con la premisa de sumar tres puntos para confirmar su presencia en los 16vos de final tras un debut positivo. El minuto a minuto se puede seguir en canchallena.com.

El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo venció a Uzbekistán por 3 a 1 en su primera presentación. En aquel encuentro, Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz anotaron los goles de la victoria (Abbosbek Fayzullaev empató transitoriamente para los asiáticos). Los Leopardos, por su parte, dieron el golpe en la jornada inicial al empatar 1 a 1 ante Portugal, uno de los candidatos al título. João Neves marcó de penal para los europeos y Yoane Wissa selló la igualdad para los africanos.

El cabezazo de Yoane Wissa para convertir el gol del empate frente a Portugal, en la fecha 1 Molly Darlington - Getty Images North America

Colombia vs. República Democrática del Congo: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 23 (horario argentino) en Guadalajara, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

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Paramount+.

Este cruce marca el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambos países. No obstante, Colombia posee un registro favorable ante oponentes del continente africano. Disputó 20 partidos con un saldo de 11 victorias, cinco empates y cuatro derrotas. En Mundiales, en tanto, el seleccionado cafetero superó a Túnez en 1998, a Costa de Marfil en 2014 y a Senegal en 2018, aunque perdió contra Camerún en 1990.

El entrenador francés Sébastien Desabre, a cargo de los congoleños, analizó el desafío previo al duelo en México. “Tenemos que meter goles y sacar puntos, va a ser una victoria o un empate, queremos clasificarnos para los 16vos”, afirmó. “Colombia es una de las selecciones favoritas, pero el papel de ser el retador nos va muy bien, tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones”, concluyó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Colombia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.55 contra los 7.39 que se repagan por un hipotético triunfo de República Democrática del Congo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.26.

Las casas de apuestas ponen a Colombia como favorito al triunfo en el encuentro ante R.D. Congo ALFREDO ESTRELLA - AFP

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