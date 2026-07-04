Colombia venció 1-0 a Ghana, por el Mundial 2026

En una jornada vibrante disputada el 3 de julio de 2026 a las 22.30 en el Kansas City Stadium, Colombia logró el pase a la siguiente instancia tras derrotar por 1-0 a Ghana. El encuentro, que contó con el arbitraje de Clément Turpin, se definió gracias a la contundencia de los dirigidos por el cuerpo técnico colombiano, quienes supieron capitalizar una oportunidad clave en el primer tiempo.

El gol que sentenció la clasificación

La diferencia en el marcador llegó a los 14 minutos, cuando Jhon Arias marcó el 1-0 tras una excelente asistencia de Luis Suárez, quien había ingresado tempranamente a los 8 minutos en reemplazo del lesionado Jhon Córdoba. En cuanto al despliegue táctico, Colombia saltó al campo con un 4-3-3, buscando imponer superioridad ante el 4-1-4-1 propuesto por Ghana, que también sufrió bajas tempranas como la de Marvin Senaya, sustituido a los 13 minutos por Alidu Seidu.

Dominio y control del juego

El trámite del partido reflejó una superioridad numérica en la creación de juego por parte del seleccionado sudamericano. Colombia dominó la posesión con un 60,7% frente al 39,3% de Ghana. A pesar de los intentos ofensivos de los africanos, el conjunto cafetero generó 20 tiros totales, de los cuales 8 fueron a puerta, manteniendo siempre el control defensivo a pesar de las amarillas recibidas por Jhon Arias y Richard Ríos.

Cierre disciplinado

En la segunda mitad, el cuerpo técnico de Colombia buscó frescura con los ingresos de Richard Ríos, Juan Fernando Quintero y Jaminton Campaz para sostener el resultado frente a una Ghana que acumuló tarjetas por la fricción del juego, destacándose las amonestaciones de Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu Issahaku y Alidu Seidu. Con este triunfo, Colombia avanza con paso firme en la Copa Mundial, dejando en el camino a un equipo ghanés que no logró quebrar el arco rival a pesar de sus 2 corners y constante búsqueda ofensiva.