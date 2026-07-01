Así están los cruces de octavos de final del Mundial 2026

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Nueve selecciones ya se clasificaron a los octavos de final de la Copa del Mundo; la Argentina se enfrentará a Cabo Verde este viernes en Miami
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El Mundial 2026 avanza a paso firme tras completar nueve de los 16 encuentros previstos para la instancia de dieciseisavos de final. El certamen, el más extenso de la historia con 48 selecciones, ya registra un total de 25 eliminados, entre ellos potencias como Alemania, Uruguay y Países Bajos. Entre los países que dijeron adiós figuran además República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, República Democrática del Congo y Senegal.
Hasta el momento, los seleccionados que se metieron en octavos de final son Brasil, Paraguay, Canadá, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra y Bélgica. Los cruces de dicha instancia, la segunda de eliminación directa, prometen emociones fuertes. Entre los enfrentamientos confirmados, la Verdeamarela se enfrentará a los Vikingos Rojos, la Albirroja irá contra el combinado galo, el conjunto canadiense chocará con los Leones del Atlas y los Tres Leones jugarán con el seleccionado mexicano.
- Los cruces se completarán con los partidos de este miércoles, jueves y viernes.
Cronograma y resultados de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica 0-1 Canadá.
- Alemania (3) 1-1 (4) Paraguay.
- Países Bajos (2) 1-1 (3) Marruecos.
- Brasil 2-1 Japón.
- Francia 3-0 Suecia.
- Costa de Marfil 1-2 Noruega.
- México 2-0 Ecuador.
- Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- Bélgica 3-2 Senegal.
- Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
Octavos de final del Mundial 2026
- Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.
- Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.
- Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- México vs. Inglaterra – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
- Ganador 16avos de final 9 vs. Bélgica – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.
- Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.
Cuartos de final
- Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.
- Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
Semifinales
- Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
- Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
Partido por el tercer puesto
- Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
Final
- Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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