Colombia venció por 2-0 a Jordania, en un amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 7 de junio de 2026 a las 20.06 en el Snapdragon Stadium, bajo el arbitraje de Jesús Rafael López Valle.

El despliegue cafetero y la figura del partido

Colombia logró imponer su ritmo desde el inicio frente a Jordania. El protagonista indiscutido fue Jhon Arias, quien se lució con un doblete para sentenciar el 2-0 final:

A los 41 minutos, Jhon Arias marcó el primer gol tras asistencia de Santiago Arias .

marcó el primer gol tras asistencia de . A los 55 minutos, Jhon Arias marcó el segundo gol tras asistencia de Santiago Arias.

En cuanto a la estrategia, el local se plantó con un esquema 4-2-3-1, mientras que la visita optó por una estructura más conservadora de 5-4-1, la cual no logró frenar el ataque colombiano.

Cambios tácticos y disciplina

A raíz del desarrollo del encuentro, ambos cuerpos técnicos realizaron numerosas variantes para probar piezas. Destacó la gran cantidad de sustituciones en el complemento, donde Colombia refrescó casi la totalidad de su once titular. Por el lado de Jordania, la frustración defensiva se vio reflejada en la disciplina táctica: Amer Rasem Adel Jamous recibió una tarjeta amarilla a los 82 minutos y, tras una nueva infracción, vio la tarjeta roja por doble amonestación a los 89 minutos.

Dominio estadístico

El control del partido quedó reflejado en los números finales. Colombia dominó la posesión con un 63,5% frente al 36,5% de Jordania. Además, el conjunto local fue más incisivo al atacar, registrando 14 tiros totales y 5 remates a puerta, contra los 10 tiros y apenas 2 intentos directos del equipo visitante, reflejando la superioridad mostrada en el terreno de juego.