Copa Argentina 2023: día, hora y TV de todos los partidos programados de 32vos de final

La etapa final de la Copa Argentina 2023 se pone en marcha esta semana con partidos correspondientes a los 32avos de final, instancia en la que empiezan a participar los clubes de la Liga Profesional. La undécima edición cuenta con 64 equipos de todas las categorías de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que, con diferentes recursos, buscan alcanzar la gloria que ostenta Patronato de Paraná, que el año pasado se consagró y de esa manera se alzó con el primer título de su historia.

Justamente el último campeón abre la llave este martes en el estadio Brigadier Estanislao López de Colón de Santa Fe, donde choca con Gimnasia y Tiro de Salta. El encuentro se disputa desde las 19.40 con arbitraje de Nazareno Arasa y el ganador jugará en la siguiente fase contra el vencedor de Argentinos Juniors vs. Deportivo Armenio, uno de los 27 cruces que están sin programar al igual que, por ejemplo, River vs. Racing de Córdoba, Boca vs. Olimpo de Bahía Blanca, Racing de Avellaneda vs. San Martín de Formosa, Independiente vs. Ciudad de Bolívar y San Lorenzo vs. Sarmiento de Resistencia.

El resto de los duelos con fecha y hora confirmadas son Defensa y Justicia vs. Ituzaingó (miércoles 1° de febrero a las 19), Huracán vs. Yupanqui (miércoles 1 de febrero a las 21.30), Estudiantes de La Plata vs. Independiente de Chivilcoy (8 de febrero a las 18.45) y Tigre vs. Centro Español (8 de febrero a las 21.15).

Todos los encuentros del certamen se transmiten en vivo por TyC Sports y su plataforma digital TyC Sports Play. El canal deportivo también se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play y en los tres casos se requiere ser cliente del cableoperador.

El cuadro de la Copa Argentina 2023, con los 64 equipos que inician la etapa final Copa Argentina

Todos los partidos de los 32vos de final de la Copa Argentina

River vs. Racing de Córdoba (sin programar).

Vélez vs. Deportivo Español (sin programar).

Arsenal vs. Villa Mitre de Bahía Blanca (sin programar).

Estudiantes de La Plata vs. Independiente de Chivilcoy (8 de febrero a las 18.45).

Racing vs. San Martín de Formosa (sin programar).

Tigre vs. Centro Español (8 de febrero a las 21.15).

San Lorenzo vs. Sarmiento de Resistencia (sin programar).

Boca vs. Olimpo (sin programar).

Gimnasia La Plata vs. Excursionistas (sin programar).

Newell’s vs. Claypole (sin programar).

Banfield vs. Argentino de Merlo (sin programar).

Huracán vs. Yupanqui (miércoles 1 de febrero a las 21.30).

Independiente vs. Ciudad de Bolívar (sin programar).

Rosario Central vs. Central Norte (sin programar).

Patronato vs. Gimnasia y Tiro de Salta (martes 24 de enero a las 19.40).

Lanús vs. Sol de Mayo (sin programar).

Colón de Santa Fe vs. Colegiales (sin programar).

Argentinos Juniors vs. Deportivo Armenio (sin programar).

Sarmiento de Junín vs. Chaco For Ever (sin programar).

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Comunicaciones (sin programar).

Instituto de Córdoba vs. Deportivo Riestra (sin programar).

Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto (sin programar).

Belgrano de Córdoba vs. Independiente Rivadavia (sin programar).

Unión de Santa Fe vs. Almagro (sin programar).

Barracas Central vs. Estudiantes de Buenos Aires (sin programar).

Platense vs. Defensores de Belgrano (sin programar).

Defensa y Justicia vs. Ituzaingó (miércoles 1 de febrero a las 19).

San Martín de Tucumán vs. Deportivo Morón (sin programar).

Gimnasia de Mendoza vs. All Boys (sin programar).

Godoy Cruz vs. Defensores Unidos de Zárate (sin programar).

Aldosivi vs. San Martín de San Juan (sin programar).

Talleres de Córdoba vs. Chacarita (sin programar).

El trofeo de la Copa Argentina, que se estrenó en la edición 2022 y se entregará al campeón 2023 Copa Argentina

Patronato, el último campeón

El club de Paraná se consagró campeón de la Copa Argentina 2022 tras superar los seis escollos que tuvo adelante. El último fue Talleres de Córdoba en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y lo derrotó 1 a 0 con un insólito gol de Tiago Banega para lograr el primer título en su historia. Antes, se sacó de encima a otros cuatro rivales de la Liga Profesional y a uno de la Primera Nacional con tres victorias, incluyendo la de la definición, e igual cantidad de empates más definiciones por penales. Marcó 11 goles y recibió cinco.

El camino a la gloria del conjunto dirigido por Facundo Sava fue sinuoso porque, apremiado en la tabla de promedios y con el principal objetivo de evitar el descenso a la Primera Nacional que finalmente no consiguió, privilegió la Liga Profesional y disputó varios duelos de la Copa Argentina con suplentes. Aún así, eliminó a Deportivo Morón en 32avos de final; a Colón de Santa Fe en 16avos; y a Gimnasia de La Plata en octavos. En cuartos, su víctima fue River, al que dejó atrás por penales tras empatar 2 a 2; y en semifinales Boca, también por definición desde los 12 pasos y luego de una parda 1 a 1.

Los seis partidos de Patronato en la Copa Argentina 2022

32avos de final vs. Deportivo Morón : 2-0 en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe.

: 2-0 en el estadio Brigadier de Santa Fe. 16avos de final vs. Colón : 1-1 y ganó por penales 3-2 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

: 1-1 y ganó por penales 3-2 en el estadio de Rosario. Octavos de final vs. Gimnasia de La Plata : 2-1 en Resistencia, Chaco.

: 2-1 en Resistencia, Chaco. Cuartos de final vs. River : 2 a 2 y ganó por penales en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja.

: 2 a 2 y ganó por penales en el estadio de La Rioja. Semifinales vs. Boca : 1 a 1 y ganó por penales 4 a 2 en el estadio Bicentenario de San Juan.

: 1 a 1 y ganó por penales 4 a 2 en el estadio Bicentenario de San Juan. Final vs. Talleres: 1 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

La tabla de campeones de la Copa Argentina

Con la obtención de la Copa Argentina 2022, Patronato fue el sexto elenco del país que festejó en la copa nacional. Boca Juniors es el que más veces la ganó con cuatro coronaciones por delante de River, que tiene tres. Arsenal, Huracán y Rosario Central acumulan una estrella cada uno.

Boca Juniors - 4 (1969, 2012, 2015 y 2020).

River - 3 (2016, 2017 y 2019).

Arsenal (2013) / Huracán (2014) / Rosario Central (2018) / Patronato (2022) - 1.

