Cuándo debuta la selección argentina en las Eliminatorias al Mundial 2026, como campeona del mundo

La selección argentina estrenará su título de campeón del mundo en un partido oficial cuando arranquen las Eliminatorias al Mundial 2026, en el segundo semestre del corriente año. En la primera fecha, prevista para entre el 4 y 10 de septiembre, el combinado albiceleste recibirá a Ecuador en el estadio Monumental.

El choque contra la Tricolor será el primero de los seis programados para el 2023 por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Tras el debut, el conjunto de Lionel Scaloni visitará a Bolivia en la altura de La Paz. En la tercera jornada, en octubre recibirá a Paraguay y un puñado de días después irá a Lima a medirse con Perú. En la última ventana del 2022, en noviembre, será local de Uruguay y visitará a Brasil. Los duelos frente a los guaraníes y charrúas es muy probable que no se disputen en el Antonio Vespucio Liberti sino en un recinto del interior del país

Julián Álvarez festeja su gol durante el partido de eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022 que disputan Argentina y Ecuador Dolores Ochoa - Pool AP

El fixture de la selección en las Eliminatorias al Mundial 2026

El fixture es el mismo que se utilizó para las Eliminatorias al Mundial 2022. Todos los seleccionados jugarán 18 partidos, nueve de local y la misma cantidad de visitante, en un período de tres años.

4 al 10 de septiembre de 2023 vs. Ecuador (L).

11 al 17 de septiembre de 2023 vs. Bolivia (V).

9 al 15 de octubre de 2023 vs. Paraguay (L).

16 al 22 de octubre de 2023 vs. Perú (V).

13 al 19 de noviembre de 2023 vs. Uruguay (L).

20 al 26 de noviembre de 2023 vs. Brasil (V).

Septiembre de 2024 vs. Chile (L).

Septiembre de 2024 vs. Colombia (V).

Octubre de 2024 vs. Venezuela (V).

Octubre de 2024 vs. Bolivia (L).

Noviembre de 2024 vs. Paraguay (V).

Noviembre de 2024 vs. Perú (L).

Marzo de 2025 vs. Uruguay (V).

Marzo de 2025 vs. Brasil (L).

Junio de 2025 vs. Chile (V).

Junio de 2025 vs. Colombia (L).

Septiembre de 2025 vs. Venezuela (L).

Septiembre de 2025 vs. Ecuador (V).

Lautaro Martínez es el segundo máximo goleador en la era de Lionel Scaloni en la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

Sin embargo, el partido debut en las Eliminatorias vs. Ecuador no será el próximo partido de la selección argentina porque antes, en junio, hay fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene prevista una gira por China, Japón o Bangladesh, país que apoyó a la Argentina durante la Copa del Mundo. Todavía no se oficializó cuando serán los dos amistosos y contra qué rivales.

Cómo se clasifica al Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo se llevará a cabo en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá con 48 equipos, 12 más de los que compitieron entre Francia 1998 y Qatar 2022. El partido inaugural se disputará el lunes 8 de junio y la definición, el viernes 3 de julio. El campeonato se extenderá 26 días y se jugará en estadios de Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York y New Jersey, Philadelphia, Seattle y San Francisco en Estados Unidos; Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey en México; y Toronto y Vancouver en Canadá.

El Hard Rock Stadium será uno de los estadios en los que se jugará el Mundial de 2026 @HardRockStadium - @HardRockStadium

Hasta el momento solo están clasificados los tres anfitriones. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) iniciará sus Eliminatorias en 2023 y cuenta con seis cupos y medios a disposición, dos más que el proceso de clasificación a Qatar 2022 teniendo en cuenta que el torneo tendrá más países. Seis selecciones irán directamente a la cita y una disputará un repechaje. Teniendo en cuenta que ninguna nación es organizadora, participarán las 10 federaciones: la Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela.

Para México será su tercer Mundial como organizador porque también recibió las ediciones de 1970, que ganó Brasil, y de 1986, en la que festejó la Argentina. Ambas finales se disputaron en el estadio Azteca, que será remodelado para el próximo certamen. En el caso de Estados Unidos, será anfitrión por segunda ocasión luego de 1994. En esa ocación el combinado brasileño logró el tetracampeonato. Canadá, por su parte, nunca fue sede de una cita ecuménica.

