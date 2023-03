Cuándo empieza el IndyCar, con Agustín Canapino: el calendario y todo lo que hay que saber

escuchar

Tras 18 años, el IndyCar tendrá un representante argentino y será Agustín Canapino, múltiple campeón a nivel nacional de las mejores categorías del país. El campeonato comenzará este fin de semana en el circuito callejero de San Petersburgo, en el estado de Florida, con la primera de 17 fechas y el arrecifeño conducirá un auto del Juncos Hollinger Racing con el número 78. Su compañero de equipo es el británico Callum Ilott.

El joven de 33 años se unirá a una corta lista de pilotos albicelestes que condujeron en la veloz división norteamericana luego de Carlos Pairetti, quien fue el primero en 1977; Enrique Mansilla, Juan Manuel Fangio II, Norberto Fontana y Gastón Mazzacane, el último en 2004. Con él, uno de los 27 protagonistas de la edición 2023 del prestigioso certamen, serán seis los que tuvieron ese privilegio.

Cómo ver el debut de Canapino en el IndyCar

La actividad de la primera fecha se extenderá entre el viernes y domingo, día en que se disputará la final. La carrera principal será a las 14:15 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN 2, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Agustín Canapino conducirá un auto del Juncos Hollinger Racing con el número 77 Instagram

En la previa, el cuatro veces ganador del Turismo de Carretera (TC) y sin experiencia en autos de fórmula se refirió a su debut y a sus expectativas: “Todo es nuevo. Más allá de que haya corrido en circuitos callejeros, nunca lo hice en IndyCar. Mi objetivo es dar las 100 vueltas en San Petersburgo. No importa la posición, el tiempo, nada. Terminar la carrera sería como ganar, y ya eso va a ser difícil. Es la categoría más demandante del mundo en el aspecto físico. La mayoría de los pilotos dice que nunca es suficiente el entrenamiento que tienen. No llego como me gustaría, pero es mejor de lo que estaba en diciembre. Es un proceso que estoy atravesando y que tengo que atravesar. Después de la carrera estaré con una noción más completa de qué tan cerca o lejos estoy en los tiempos y en lo físico”.

En 2019 Canapino compitió en las 24 Horas de Daytona con el equipo de Ricardo Juncos, pero esta será su primera experiencia en un torneo completo frente a rivales con pasado en la Fórmula 1 como Romain Grosjean. “Me vaya bien, regular o mal yo siento que gano de todas formas. Es una aventura y un desafío que no sé cómo terminará. Dure dos carreras, dos años, seis meses. Resigné comodidad y dinero por algo con lo que soñé. Pasé de pelear los campeonatos y de ganar carreras a no ser nadie, pero profesionalmente pasé a otro nivel. Es arrancar de cero. De afuera todo parece más fácil y sencillo, pero en carne propia es diferente”, reconoció.

El calendario completo del IndyCar

5 de marzo : Grand Prix de San Petersburgo.

: Grand Prix de San Petersburgo. 1 de abril : Grand Prix PPG 375 en Texas.

: Grand Prix PPG 375 en Texas. 16 de abril : Grand Prix de Long Beach.

: Grand Prix de Long Beach. 30 de abril : Grand Prix Children’s of Alabama.

: Grand Prix Children’s of Alabama. 13 de mayo : Grand Prix GMR.

: Grand Prix GMR. 28 de mayo : Grand Prix 500 millas de Indianápolis.

: Grand Prix 500 millas de Indianápolis. 4 de junio : Grand Prix de Detroit.

: Grand Prix de Detroit. 18 de junio : Grand Prix At Road América.

: Grand Prix At Road América. 2 de julio : Grand Prix Honda en Ohio.

: Grand Prix Honda en Ohio. 16 de julio : Grand Prix Honda en Toronto.

: Grand Prix Honda en Toronto. 22 de julio : Grand Prix Hy-Vee (carrera 1).

: Grand Prix Hy-Vee (carrera 1). 23 de julio : Grand Prix Hy-Vee (carrera 2).

: Grand Prix Hy-Vee (carrera 2). 6 de agosto : Grand Prix Big Machine Music City.

: Grand Prix Big Machine Music City. 12 de agosto : Grand Prix Gallagher.

: Grand Prix Gallagher. 27 de agosto : Grand Prix Bommarito Automotive Group.

: Grand Prix Bommarito Automotive Group. 3 de septiembre : Grand Prix de Portland.

: Grand Prix de Portland. 10 de septiembre: Grand Prix de Monterrey.

Agustín Canapino hizo dos exhibiciones con un auto del IndyCar en el autódromo de Capital Federal el año pasado Twitter @AgustinCanapino

