Cuándo juega Argentina vs. Sudáfrica, por el Mundial de Fútbol Femenino 2023: día, hora y TV

La selección argentina se volverá a presentar este jueves en el Mundial de Fútbol Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023 y su rival en la segunda fecha del grupo G será Sudáfrica. El duelo de perdedores en la jornada inaugural está programado para las 21 (hora argentina) en el estadio Forsyth Barr de Dunedin y se transmitirá en vivo por la TV Pública y DSports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Cont.ar, DGO, Flow y Telecentro Play.

En la previa al duelo que arbitrará la neozelandesa Anna-Marie Keighley, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto sudamericano con una cuota máxima de 2.06. Su derrota, es decir una victoria de las africanas, cotiza hasta 4.0. El empate llega a 3.23. El otro cotejo de la zona, entre Suecia e Italia, tendrá lugar el sábado a las 4.30 (hora argentina).

Argentina vs. Sudáfrica

Mundial de Fútbol Femenino 2023 - Grupo G - Fecha 2

Día: jueves 27 de julio.

Hora: 21 (hora argentina).

Estadio: Estadio Forsyth Barr (Dunedin, Nueva Zelanda).

TV: TV Pública y DSports.

Streaming: Cont.ar, DGO, Flow y Telecentro Play.

Germán Portanova no planifica muchos cambios en la formación titular para enfrentar a Sudáfrica Abbie Parr - AP

El duelo es trascendental para ambos combinados porque no tienen puntos en la zona y necesitan sumar para seguir con chances de clasificar a los octavos de final. En el último entrenamiento en el Michael’s Ave Reserve de Auckland, previo a viajar a Dunedin, el DT de la albiceleste, Germán Portanova, no dio indicios de la formación titular que dispondrá, aunque se estima que no hará muchos cambios con respecto a las que iniciaron en la caída 1 a 0 contra Italia. Daiana Falfán tenía un golpe en una de sus piernas, pero se recuperó y está a disposición.

La Argentina buscará su primera victoria en la historia de la Copa del Mundo ante un oponente que tampoco sabe lo que es ganar en el campeonato más importante. En su primera presentación cedió 2 a 1 ante Suecia, uno de los favoritos a llegar lejos. Anteriormente las Banyana Banyana, campeonas de la Copa Africana 2022, compitieron en Francia 2019 y cosecharon tres derrotas en la primera etapa.

Las sudafricanas, dirigidas por Desiree Ellis, llegaron en la cita ecuménica en medio de un conflicto con la federación de su país. En la antesala, parte del plantel se negó a jugar un amistoso contra Botswana por las malas condiciones del campo de juego y en reclamo para que el pago de 30.000 dólares que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le otorga a cada futbolista por participar del Mundial sea incluido en sus contratos. Aún así, dejaron una gran imagen en su primer cotejo contra las europeas y anotaron un gol por intermedio de Hildah Magaia.

En su debut en el Mundial 2023, Sudáfrica cayó ante Suecia 2 a 1 pero no tuvo mal rendimiento John Cowpland - AP

Probables formaciones

Argentina: Vanina Correa; Sophia Braun, Miriam Mayorga, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Daiana Falfan y Lorena Benítez; Romina Núñez, Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.

Vanina Correa; Sophia Braun, Miriam Mayorga, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Daiana Falfan y Lorena Benítez; Romina Núñez, Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova. Sudáfrica: Kaylin Swart, Sibulele Holweni, Bambanani Mbane, Bongeka Gamede, Lebohang Ramalepe, Kholosa Biyana, Refiloe Jane, Jermaine Seoposenwe, Thembi Kgatlana, Linda Motlhalo y Hildah Magaia. DT: Desiree Ellis.

Fixture y resultados del grupo G

Fecha 1

Suecia 2-1 Sudáfrica.

Italia 1-0 Argentina.

Fecha 2

Argentina vs. Sudáfrica - Jueves 27 de julio a las 21.

Suecia vs. Italia - Sábado 29 de julio a las 4.30.

Fecha 3

Argentina vs. Suecia - Miércoles 2 de agosto a las 4.

Sudáfrica vs. Italia - Miércoles 2 de agosto a las 4.

Así está la tabla de posiciones del grupo G del Mundial de Fútbol Femenino, tras la primera fecha FIFA

Con su incursión en Australia-Nueva Zelanda 2023, la Argentina tiene cuatro participaciones en Mundiales. Anteriormente jugó en 2003, 2007 y 2019. En el historial, acumula 10 partidos disputados con ocho caídas y dos empates, ambos en Francia 2019 (0 a 0 con Japón y 3 a 3 con Escocia). En total recibió 38 goles y anotó solo cinco. Esta edición es la primera del combinado albiceleste con un DT diferente porque en las tres primeras el conductor fue Carlos Borrello. La arquera Vanina Correa, en tanto, se metió en la historia grande siendo la única futbolista en participar de todos los campeonatos.

