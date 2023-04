Cuándo juega Benfica vs. Inter, por la Champions League: día, hora y TV

escuchar

Benfica e Inter comenzarán este martes su serie de cuartos de final de la Champions League 2022/23 con el partido de ida que se disputará en el estadio Da Luz de Lisboa, Portugal. El duelo está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.25. Su derrota, es decir una victoria del visitante, cotiza hasta 3.70. El empate paga por 3.57.

Benfica vs. Inter

Champions League - Cuartos de final - Ida

Día : Martes 11 de abril.

: Martes 11 de abril. Hora : 16 (hora argentina).

: 16 (hora argentina). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

La serie enfrenta a dos clubes históricos de Europa que, si bien hace varios años no son protagonistas del campeonato continental más importante, anhelan volver a los primeros planos y ser campeón. Las Águilas no se consagran desde 1962 y aspiran a llegar a una semifinales después de más de tres décadas -la última vez fue en la temporada 1989/90-. El Neroazzurro, por su parte, no da la vuelta olímpica desde 2010 y juega los cuartos de final tras 12 años.

El conjunto de Roger Schmidt lidera la Primeira Liga portuguesa con 71 puntos, siete más que Porto con el que perdió el clásico 2 a 1 en su última presentación. El entrenador, que a mitad de temporada se quedó sin Enzo Fernández porque fue vendido a Chelsea, no podrá contar con Nicolás Otamendi porque debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Si está a disposición el español Alejandro Grimaldo.

Nicolás Otamendi no puede jugar la ida con Benfica ante Inter porque está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas Quality Sport Images - Getty Images Europe

Simone Inzaghi, por su parte, no tiene a Hakim Calhanoglu, pieza clave en el mediocampo, ni a Milan Skriniar. En contrapartida, Lautaro Martínez será titular y es muy probable que lo acompañe Romelu Lukaku. Joaquín Correa y Valentín Carboni no están en la consideración para ser titulares. En su último cotejo Inter igualó con Salernitana 1 a 1 en la Serie A, donde marcha quinto con 51 puntos y, lejos de la pelea por el título, apunta a entrar a la próxima Champions League.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue el 25 de marzo de 20014 por los octavos de final de la ahora denominada Europa League. En San Ciro, Inter ganó el partido de vuelta de la serie 4 a 3 y clasificó a la siguiente etapa porque en la ida igualaron 0 a 0. Javier Zanetti y Cristian ‘Kily’ González fueron titulares en el conjunto italiano.

Así llegaron a cuartos de final

Benfica sorprendió en la primera etapa porque compartió la zona H con París Saint Germain y Juventus y se quedó con el primer puesto con 14 unidades producto de cuatro victorias y dos pardas. El club de Lionel Messi cosechó la misma cantidad, pero quedó relegado al segundo puesto. Así, quedó bien parado para los octavos de final donde el azar lo enfrentó con Brujas de Bélgica y lo despachó con un global de 7 a 1, 2 a 0 como visitante en la ida y 5 a 1 como local en la vuelta.

Inter, por su parte, conformó el grupo C en la instancia inicial y se ubicó segundo de Bayern Munich con 10 puntos gracias a tres triunfos, un empate y dos derrotas, ambas ante los alemanes. Para meterse entre los 16 mejores clubes del campeonato europeo tuvo una lucha mano a mano con Barcelona, al que le ganó 1 a 0 de local y empató 3 a 3 de visitante. En octavos de final se deshizo de Porto, el otro gigante de Portugal, con un 1 a 0 en el primer juego que sostuvo en la revancha con un 0 a 0.

En los octavos de final Inter eliminó a Porto, el otro gigante de Portugal MIGUEL RIOPA - AFP

LA NACION