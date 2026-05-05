Partidos de la selección argentina en el Mundial 2026: este es el fixture de la etapa de grupos

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 está cada vez más cerca y los 48 seleccionados participantes, entre ellos la Argentina, se alistan para competir en el máximo certamen que tiene el calendario y que acapara máxima atención en todo el planeta.

El sorteo de la primera Copa del Mundo con 48 participantes ubicó al equipo albiceleste como cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania y jugará sus partidos en Kansas y Dallas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará en el certamen frente a a los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23. Ambos juegos serán en el en el AT&T Stadium de Dallas.

Los rivales no deberían generarle inconvenientes a la Argentina, por lo que el primer puesto de la zona es el gran objetivo. Con el cambio de formato de la competencia por la participación de 16 seleccionados más que en los últimos siete Mundiales, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Si se ubica cuarto, quedará eliminado y concluirá su participación.

El entrenador Lionel Scaloni tiene prórroga hasta el 30 de mayo para presentar la lista de convocados al Mundial 2026 LUIS ROBAYO - AFP

El rival de la primera ronda de eliminación directa del conjunto albiceleste se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Si termina tercero y es uno de las ocho mejores entre todas las zonas, se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros).

Por disposición de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a partir del ranking internacional, en caso de que Argentina sea primera en su zona y tanto los españoles y Francia consigan la misma ubicación, solo podría medirse contra ellos en una hipotética final. Con Inglaterra, en contrapartida, puede hacerlo en semifinales.

En la previa al Mundial 2026, el equipo dirigido por Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos, ya con el plantel de 26 jugadores definido cuya prórroga para presentar la lista se extiende hasta el 30 de mayo. Primero, el 6 de junio, se medirá con Honduras en Texas. Posteriormente, el día 9, jugará ante Islandia en Alabama.

La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en la tabla de campeones por encima de Francia y Uruguay. El equipo galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.