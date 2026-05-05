Deportivo Riestra vs. Gremio: en qué canal pasan hoy el partido por la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 continúa este martes con seis juegos correspondientes a la cuarta fecha y uno de los que abre la jornada es Deportivo Riestra vs. Gremio, correspondiente al Grupo F, que se desarrolla en en el estadio Nuevo Gasómetro de San Lorenzo el paraguayo Mario Alberto Díaz de Vivar Bogado.

El cotejo inicia a las 19 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El otro encuentro de la zona entre Montevideo City Torque de Uruguay y Palestino de Chile se desarrollará este miércoles a las 19 (hora argentina).

La previa de Riestra vs. Gremio

El Malevo concluyó su participación en el Torneo Apertura en el último puesto del Grupo A y el objetivo en lo que le queda al primer semestre de la temporada es acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana, objetivo que no le es para nada sencillo porque puja mano a mano con su rival de turno. Tanto el conjunto argentino como el brasileño tienen cuatro puntos producto de un triunfo, un empate y una derrota. El líder de la tabla de posiciones es Montevideo City Torque con seis unidades mientras que Palestino tiene solo dos.

El Tricolor es uno de los candidatos al título del campeonato, pero todavía no demostró el potencial que tiene en su plantel con figuras de la talla del arquero Weverton, el danés Martín Braithwaite, Arthur Melo y Willian más los argentinos Walter Kannemann, Juan Nardoni, Leonel Pérez y Cristian Pavón.

Weverton es una las figuras que tiene Gremio de Brasil SILVIO AVILA - AFP

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Gabriel Obredor, Pablo Daniel Monje, Nicolás Watson; Antony Alonso y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.

Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Gabriel Obredor, Pablo Daniel Monje, Nicolás Watson; Antony Alonso y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró. Gremio: Weverton; Leonardo Wagner, Gustavo Martins, Fabián Balbuena, Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Juan Nardoni, Cristián Pavón, Gabriel Mec, José Enamorado; Martín Braithwaite. DT: Luis Castro.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.88 contra 3.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.85.

Ambos clubes se vieron las caras en la primera rueda en Brasil y ganó el local 1 a 0 con un gol del belga-ghanés Francis Amuzu. Fue expulsado el argentino Juan Nardoni.