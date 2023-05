Cuándo juega Brentford vs. Manchester City, por la Premier League 2022-23: día, hora y TV

escuchar

Este domingo, desde las 12.30 (hora argentina), Brentford y Manchester City se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de la Premier League 2022-23. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de John Brooks, se disputa en el Gtech Community Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Julián Álvarez sería titular.

Los Ciudadanos llegan a este encuentro ya habiéndose consagrado campeones, por lo que el resultado que consigan será anecdótico. El conjunto local, en tanto, se juega su última posibilidad de acceder a la Conference League 2023-24, aunque no depende de sí mismo: está a dos puntos de Aston Villa, equipo que, hasta el momento, se quedaría con ese boleto. Además, Tottenham, que tiene un punto más que Brentford y uno menos que los dirigidos por Unai Emery, se enfrenta a Leeds United -que lucha por no descender- y también pretende quedarse con el último lugar de clasificación a las competencias internacionales.

Mikkel Damsgaard es una de las figuras de Brentford, que busca meterse en más competencias

Brentford vs. Manchester City: todo lo que hay que saber

Fecha 38 de la Premier League de Inglaterra 2022-23.

Día : domingo 28 de mayo.

: domingo 28 de mayo. Hora : 12.30 (horario argentino).

: 12.30 (horario argentino). Árbitro : John Brooks.

: John Brooks. Estadio : Gtech Community Stadium.

: Gtech Community Stadium. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

Todos los encuentros de la última jornada, como se acostumbra en Inglaterra, se disputan en simultáneo. Sin embargo, solo cuatro de los diez, además del mencionado entre Brentford y Manchester City, se juegan ‘por algo’:

Aston Villa vs. Brighton: el elenco de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía se encuentra en puestos de acceso a la próxima Conference League y depende de sí mismo para mantenerse allí. Si gana, obtendrá el boleto al tercer certamen continental más importante del Viejo Continente, en orden jerárquico. El equipo de Alexis Mac Allister y Facundo Buonanotte, en tanto, ya se aseguró un lugar en la próxima Europa League, por lo que ningún resultado modificará su posición.

y depende de sí mismo para mantenerse allí. Si gana, obtendrá el boleto al tercer certamen continental más importante del Viejo Continente, en orden jerárquico. El equipo de Alexis Mac Allister y Facundo Buonanotte, en tanto, ya se aseguró un lugar en la próxima Europa League, por lo que ningún resultado modificará su posición. Everton vs. Bournemouth: los Toffees se juegan la permanencia. Tienen 33 unidades, dos más que Leicester City y Leeds United, que también luchan por no descender. Un triunfo les permitiría disputar la próxima temporada de la Premier League. Si empata, depende de los resultados de los otros dos equipos.

Tienen 33 unidades, dos más que Leicester City y Leeds United, que también luchan por no descender. Un triunfo les permitiría disputar la próxima temporada de la Premier League. Si empata, depende de los resultados de los otros dos equipos. Leeds United vs. Tottenham: es el único partido en el que ambos equipos necesitan un resultado particular para cumplir con sus respectivos objetivos. Los leodensianos tienen que ganar y esperar que Everton no sume de a tres, para mantener la categoría. Los londinenses, en tanto, necesitan un triunfo para clasificarse a la Conference League (también podrían conseguirlo con un empate y sendas derrotas de Aston Villa y Brentford).

es el único partido en el que ambos equipos necesitan un resultado particular para cumplir con sus respectivos objetivos. (también podrían conseguirlo con un empate y sendas derrotas de Aston Villa y Brentford). Leicester City vs. West Ham: los Foxes requieren de una victoria y esperar a que Everton pierda, para evitar el descenso. Los Hammers, por su parte, ya no tienen posibilidades de clasificarse a algún certamen continental y tampoco de descender.

De no mediar inconvenientes, ‘Pep’ Guardiola, DT de Manchester City, resguardará a varios de sus jugadores titulares con el fin de evitar lesiones de cara a dos definiciones importantes en los próximos días: la final de la FA Cup vs. Manchester United el sábado 3 de junio y la definición de la Champions League vs. Inter de Milán el sábado 10 de junio. Por este motivo, Julián Álvarez formaría parte del equipo titular en el duelo ante Brentford.

Julián Álvarez festeja un gol con el City; el argentino tuvo una excelente temporada en Inglaterra OLI SCARFF - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con ventaja para quedarse con los tres puntos. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.80 contra los 4.25 que se repagan por un triunfo de Brentford. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.20.

Posibles formaciones

Brentford : David Raya ; Aaron Hickey , Ethan Pinnock , Ben Mee , Rico Henry ; Frank Onyeka , Vitaly Janelt , Mathias Jensen ; Bryan Mbeumo , Yoane Wissa , Kevin Schade .

: David ; Aaron , Ethan , Ben , Rico ; Frank , Vitaly , Mathias ; Bryan , Yoane , Kevin . Manchester City: Stefan Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji, Aymeric Laporte; Rico Lewis, Kalvin Phillips, Phil Foden, Sergio Gómez; Riyad Mahrez, Cole Palmer y Julián Álvarez.

LA NACION