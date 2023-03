Cuándo juega la selección argentina vs. Panamá y Curazao: fechas y sedes

escuchar

Tras dos meses de espera, consagración en el Mundial Qatar 2022 mediante, la selección argentina tiene amistosos confirmados para su primera fecha FIFA con las tres estrellas en la camiseta. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni -que recientemente renovó contrato hasta 2026-, afrontará dos compromisos en territorio nacional en la fecha FIFA de marzo: vs. Panamá el 23 en el Estadio Monumental y vs. Curazao el 28 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En los últimos días, el propio presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, había confirmado los rivales y las fechas de los próximos encuentros de la albiceleste en la gala de los premios The Best, pero aún no había certezas sobre las sedes, algo que finalmente se dio a conocer este jueves. Con respecto a las entradas, se pondrían a la venta entre diez días y una semana antes del partido y, de no mediar inconvenientes, sería a través del sitio de expendio de tickets denominado Autoentrada.com, al igual que en los últimos encuentros de la selección en territorio nacional.

En el último amistoso en el país, la selección argentina venció 3 a 0 a Venezuela en La Bombonera

En cuanto a la lista de convocados, los 26 campeones del mundo integrarán la lista promulgada por Lionel Scaloni. Además, también podrían reaparecer aquellos futbolistas importantes que fueron parte del proceso previo a la Copa del Mundo y que finalmente no estuvieron en Qatar por diversas lesiones, como son los casos de Giovani Lo Celso, Joaquín Correa y Nicolás González, que estuvieron con el plantel en los festejos de la final ganada ante Francia en el Estadio Icónico de Lusail el pasado 18 de diciembre.

Historial ante Panamá

Con respecto al enfrentamiento ante Panamá, será la tercera vez que se vean las caras ambas selecciones. La primera fue el 20 de mayo de 2009 en el Estadio Brigadier General Estanislao López, también conocido popularmente como el “Cementerio de los Elefantes”. Diego Maradona era el DT de la albiceleste, compuesta en su totalidad por futbolistas del ámbito local, que se quedó con la victoria por 3 a 1 con dos goles de Gonzalo Bergessio y uno de Matías Defederico (para el visitante descontó Nelson Barahona).

El segundo duelo fue el único oficial hasta el momento y se dio en el marco de la etapa de grupos de la Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos en 2016. Allí, la Argentina vapuleó al combinado centroamericano por 5 a 0 en el Estadio Soldier Field de Chicago, con tres goles de Lionel Messi, uno de Nicolás Otamendi y otro de Sergio Agüero. Además del defensor y del capitán, también sumó minutos Ángel Di María, otro de los campeones del mundo en Qatar 2022.

Los últimos partidos de Panamá

0-0 vs. Martinica: Fecha 4 de la Liga de Naciones de la Concacaf - 12 de junio de 2022.

Fecha 4 de la Liga de Naciones de la Concacaf - 12 de junio de 2022. 2-0 vs. Baréin: Goles de Ismael Díaz y Michael Murillo - Amistoso internacional - 27 de septiembre de 2022.

Goles de Ismael Díaz y Michael Murillo - Amistoso internacional - 27 de septiembre de 2022. 1-1 vs. Arabia Saudita: Gol de Ismael Díaz - Amistoso internacional - 10 de noviembre de 2022.

2-2 vs. Venezuela: Goles de José Fajardo y César Yanis - Amistoso internacional - 15 de noviembre de 2022.

Goles de José Fajardo y César Yanis - Amistoso internacional - 15 de noviembre de 2022. 1-1 vs. Camerún: Gol de Michael Murillo - Amistoso internacional - 18 de noviembre de 2022.

El presente de Curazao

Curazao es una débil selección de Centroamérica, que no suele clasificarse al hexagonal final de las Eliminatorias para cada Copa del Mundo y que nunca se vio las caras ante la Argentina. El país se ubica en el mar de Antillas, unos 50 kilómetros al norte de Venezuela, y se afilió a la FIFA hace apenas 13 años cuando, en 2010, tomó el lugar de las desaparecidas Antillas Holandesas. Remko Bicentini es el DT de la selección mayor.

Entre los jugadores más destacados aparecen Rhu-endly Aurelio Jean-Carlo Martina, alias “Cuco”, que se desempeña en NAC Breda de la segunda división neerlandesa (pasó por clubes de la talla de Everton, Stoke City y Southampton de Inglaterra, y Feyenoord de Países Bajos); los hermanos Juninho y Leandro Bacuna, que se desempeñan en Birminghan y Watford respectivamente, ambos equipos del Championship inglés; y Kenji Gorré, que juega en Boavista de Portugal.

En su última convocatoria, el seleccionado que representa a esta isla de 443 kilómetros cuadrados tuvo apenas siete futbolistas nacidos en territorio nacional, cuyo jefe de Estado es el Rey Guillermo, marido de Máxima Zorreguieta. Los restantes 16 son “importados”. La mayoría de ellos de Países Bajos, que adoptaron la nacionalidad tras ser “descartados” por la Naranja Mecánica.

Los últimos partidos de Curazao

0-1 vs. Honduras : Fecha 1 de la Liga de Naciones de la Concacaf - 3 de junio de 2022.

: Fecha 1 de la Liga de Naciones de la Concacaf - 3 de junio de 2022. 2-1 vs. Honduras: Goles de Leandro Bacuna y Anthony van den Hurk - Fecha 2 de la Liga de Naciones de la Concacaf - 6 de junio de 2022.

0-4 vs. Canadá : Fecha 3 de la Liga de Naciones de la Concacaf - 9 de junio de 2022.

: Fecha 3 de la Liga de Naciones de la Concacaf - 9 de junio de 2022. 2-3 vs. Indonesia : Goles de Rangelo Janga y Juninho Bacuna - Amistoso internacional - 24 de septiembre de 2022.

: Goles de Rangelo Janga y Juninho Bacuna - Amistoso internacional - 24 de septiembre de 2022. 1-2 vs. Indonesia: Gol de Jeremy Antonisse - Amistoso internacional - 27 de septiembre de 2022.

El calendario de la selección argentina en 2023

Según el cronograma dispuesto por la FIFA, los partidos de selecciones este año serán en cinco ventanas dispuestas entre marzo y noviembre.

23 de marzo: amistoso vs. Panamá en el Estadio Monumental.

amistoso vs. Panamá en el Estadio Monumental. 28 de marzo: amistoso vs. Curazao en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

amistoso vs. Curazao en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Del 12 al 18 y del 19 al 25 de junio: partidos a confirmar, con Bangladesh como uno de los posibles rivales.

partidos a confirmar, con Bangladesh como uno de los posibles rivales. Del 4 al 10 y del 11 al 17 de septiembre: partidos a confirmar.

partidos a confirmar. Del 9 al 15 y del 16 al 22 de octubre: partidos a confirmar.

partidos a confirmar. Del 13 al 19 y del 20 al 26 de noviembre: partidos a confirmar.

La selección Argentina se consagró campeona de la Copa del Mundo de Qatar 2022

