Cuándo juega Manchester City vs. Leipzig, por la Champions League: día, hora y TV

Esta semana concluyen los octavos de final de la Champions League 2022/23 con los partidos de vuelta de cuatro series, entre ellas la de Manchester City y Leipzig. El partido de vuelta entre ingleses y alemanes, tras el empate 1 a 1 en la ida, se jugará este martes a las 17 (hora argentina) en el Etihad Estadium y lo transmitirá en vivo ESPN, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el anfitrión con una cuota máxima de 1.42. Su derrota, es decir un triunfo y clasificación del visitante, paga hasta 8.56. El empate llega a 5.50.

Manchester City vs. Leipzig

Champions League - Octavos de final - Vuelta

Día : Martes 14 de marzo.

: Martes 14 de marzo. Hora : 17 (hora argentina).

: 17 (hora argentina). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

El cotejo es la continuidad del que ambos clubes protagonizaron el 22 de febrero y terminó en igualdad por los tantos de Riyad Mahrez y Joško Gvardiol y decidirá qué otro club avanza a cuartos de final, instancia en la que ya están Bayer Munich -eliminó al PSG de Lionel Messi-, Milan, Chelsea y Benfica gracias a que se impusieron en las llaves que se dirimieron la semana pasada. Los cruces de la ronda de ocho equipos se sortearán el próximo viernes.

El conjunto de Josep Guardiola todavía no conoce la derrota en el máximo campeonato del Viejo Continente y es su gran obsesión lograr el título por primera vez en su historia. El propio entrenador manifestó en la previa del cotejo que su paso por el club será juzgado si es campeón o no de Europa: “Mi etapa en el City será juzgada por la Champions. No significa que esté de acuerdo con eso, pero absolutamente mi etapa aquí será juzgada por esta competición”.

En el último juego por la Premier League los Cityzens derrotaron 1 a 0 a Crystal Palace con un gol de penal de Erling Haaland para continuar como escoltas de Arsenal a cinco puntos. En ese cotejo Julián Álvarez fue suplente y no ingresó mientras que Máximo Perrone no estuvo entre los convocados. Ambos fueron citados por Lionel Scaloni a la selección argentina para los amistosos de fines de marzo vs. Panamá en el estadio Monumental y vs. Curazao en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En la ida en Alemania Julián Álvarez fue suplente, pero no ingresó Lexy Ilsley - Manchester City - Manchester City FC

El elenco de Marco Rose, por su parte, se impuso en su último encuentro a Borussia Monchengladbach 3 a 0 por la Bundesliga y está tercero por detrás de Bayern Munich y Borussia Dortmund. Su temporada es más que buena con la posibilidad de ser campeón también en la Copa de Alemania, en la que está en cuartos de final.

Hay otros dos antecedentes en enfrentamientos entre sí, además del partido de ida de la llave que están disputando en esta Champions League. Ambos equipos tienen uno reciente. Se enfrentaron en la edición anterior del certamen en el grupo A: en Inglaterra goleó el local 6 a 3 mientras que en Alemania también se impuso al anfitrión pero 2 a 1.

Así llegaron a octavos de final

Manchester City lideró la zona G en la primera etapa con 14 unidades producto de cuatro victorias y dos pardas y relegó a Borussia Dortmund, Sevilla y Copenhague. En total convirtió 14 goles y recibió dos. Está invicto en el certamen porque en la ida de octavos de final igualó ante los alemanes.

Leipzig, por su parte, fue escolta de Real Madrid en el grupo F. Si bien empezó mal, con dos derrotas seguidas, ganó los siguientes cuatro partidos, entre ellos uno al Merengue, y pasó con 12 puntos. Relegó a Shakhtar Donetsk de Ucrania y Celtic de Escocia.

