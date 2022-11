Cuándo juega Manchester City vs. Sevilla, por la Champions League: día, horario y TV

escuchar

Este miércoles, Manchester City recibe a Sevilla por la última fecha del Grupo G de la Champions League 2022-23. El equipo dirigido por Pep Guardiola, que tendrá a Julián Álvarez como titular, ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final de la competencia, pero aún buscan finalizar en el bombo de los primeros. El combinado español, por su parte, cuenta con muy pocas chances de meterse en la segunda ronda. Actualmente tiene cinco puntos, tres menos que Borussia Dortmund (segundo clasificado hasta el momento) y cuenta con una diferencia de gol de -4 contra +5 de los alemanes, que enfrentan a Copenhague al mismo tiempo.

El encuentro entre ingleses y españoles se juega en el Etihad Stadium, desde las 17 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN .

y se puede ver en vivo por televisión a través de . El otro partido del grupo, entre alemanes y daneses, se disputa a la misma hora en el Parken Stadion y cuenta con transmisión en vivo de FOX Sports.

En el último encuentro entre ambos, Erling Haaland convirtió dos de los cuatro goles del City Jose Breton - AP

En el equipo local, Julián Álvarez será titular. El argentino reemplazará a Erling Haaland que, según las palabras de Guardiola “tiene dañados los ligamentos, aunque está mejor, comparado con el sábado y el domingo, pero no al cien por cien. No queremos tomar riesgos, no tiene sentido. Esperamos que esté de vuelta para el Fulham”. El ex River viene de disputar 76 minutos en la victoria de su equipo 1-0 ante Leicester City por la fecha 14 de la Premier League y también fue titular en los últimos dos compromisos por Champions League, ante Borussia Dortmund y frente a Copenhague.

El delantero de la selección argentina jugó 642′ repartidos en 16 compromisos hasta el momento. Convirtió cuatro goles y recibió una tarjeta amarilla.

El equipo sevillano, que en el partido de ida sufrió una derrota 4-0 contra los ingleses, viaja a Manchester con la intención de tomarse revancha de esa derrota para seguir creciendo en el proyecto de Jorge Sampaoli. Tras empezar de forma positiva en sustitución de Julen Lopetegui, el combinado andaluz acumuló dos derrotas y un empate en sus tres últimos encuentros del campeonato español. ”La preocupación es la misma que cuando llegamos. Trabajar para mejorar sin mucho tiempo para hacerlo, pero dimos con un retroceso porque el equipo estuvo muy desconectado e impreciso en varias facetas”, se lamentó Sampaoli el sábado tras perder 1-0 con Rayo Vallecano.

Manchester City vs. Sevilla

Champions League - Grupo G - Fecha 6

Día: Miércoles 2 de noviembre

Miércoles 2 de noviembre Horario: 17 (hora argentina).

17 (hora argentina). Estadio : Etihad Stadium.

: Etihad Stadium. Árbitro : Orel Grinfeeld (Israel).

: Orel Grinfeeld (Israel). TV: ESPN.

En la última jornada de Champions, el combinado Citizen igualó 0-0 con Borussia Dortmund

El equipo sevillista viene de golear 3-0 a Copenhague con goles de Gonzalo Montiel, Isco y Youssef En-Nesyri

¿Qué dicen las apuestas?

En los pronósticos de las apuestas, el equipo de Guardiola es amplio favorito al triunfo con una cuota máxima de 1.24. Su derrota, es decir, un triunfo de los españoles, paga un tope de 12.00. El empate, por su parte, cotiza hasta 6.80.

Posibles formaciones

Manchester City : Stefan Ortega ; Manuel Akanki , Rubén Días , John Stones , Sergio Gómez ; Rodri , Ilkay Gündogan , Bernardo Silva ; Riyad Mahrez , Phil Foden y Julián Álvarez .

: Stefan ; Manuel , Rubén , John , Sergio ; , Ilkay , Bernardo ; Riyad , Phil y Julián . Sevilla: Bono; Gonzalo Montiel, Nemanja Gudelj, Karim Rekik, Alex Telles; Joan Jordan, Ivan Rakitic; Erik Lamela, Isco, Alejandro ‘Papu’ Gómez y Rafa Mir.

LA NACION