Cuándo juega Manchester United vs. Barcelona, por la Europa League: día, hora y TV

Este jueves, desde las 17 (hora argentina), Manchester United y Barcelona se enfrentan en el marco del partido de vuelta de los 16vos de final de la Europa League 2022-23. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Clément Turpin, se disputa en el mítico Estadio Old Trafford y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En la ida, igualaron 2 a 2 en España. En el local, Lisandro Martínez será titular y Alejandro Garnacho partiría desde el banco de suplentes.

En el encuentro de ida disputado la última semana en el Estadio Camp Nou de España, todo terminó en tablas. Los cuatro goles del empate 2 a 2 se dieron en el complemento y en un lapso de 25 minutos. El local golpeó primero por intermedio de Marcos Alonso, que a los 49′ conectó de cabeza un gran tiro de esquina ejecutado por Raphinha para abrir el marcador. Apenas tres minutos después, Marcus Rashford igualó el encuentro para los visitantes con un remate cerca del área chica, casi sin ángulo, que Marc-André ter Stegen no pudo contener tras una floja respuesta.

Luego, a los 59′, los Diablos Rojos se pusieron en ventaja gracias a un error no forzado de Jules Koundé, que metió la pelota en su propio arco tras una gran jugada individual de Marcus Rashford que envió un buscapié rasante que impactó de lleno en el francés. El encargado de sentenciar el resultado fue el brasileño Raphinha, que envió un centro potente desde el sector derecho, cerca del vértice del área, que nadie pudo conectar y que ingresó directamente en el arco defendido por David De Gea, que esperaba un cabezazo previo de Robert Lewandowski que nunca llegó.

Manchester United vs. Barcelona: todo lo que hay que saber

Vuelta de los 16vos de final de la UEFA Europa League 2022-23.

Día : Jueves 23 de febrero.

: Jueves 23 de febrero. Hora : 17 (hora argentina).

: 17 (hora argentina). Estadio : Old Trafford.

: Old Trafford. Árbitro : Clément Turpin (Francia).

: Clément Turpin (Francia). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

En cuanto a la participación del United en la vigente Liga de Europa, alcanzó las 15 unidades y finalizó segundo por diferencia de gol en el grupo E, donde también estuvieron Real Sociedad de España (finalizó como líder con la misma cantidad de puntos), Sheriff Tiraspol de Moldavia (terminó tercero y jugará los 16vos de final de la Conference League frente a Partizan de Serbia) y Omonia Nicosia de Chipre. Convirtió 10 goles y recibió tres.

El equipo catalán, por su parte, integró la zona C de la Champions (denominada popularmente como ‘El Grupo de la Muerte’) con Bayern Munich de Alemania (finalizó como líder y afronta los octavos de final ante el PSG de Lionel Messi, a quien ya venció 1 a 0 en el partido de ida disputado en París), Inter de Milán (terminó segundo y disputa la ronda de los 16 mejores ante Porto de Portugal) y Viktoria Pilsen de República Checa. Finalizó tercero, por lo que accedió a la segunda competencia más importante del Viejo Continente, con la misma cantidad de goles convertidos que recibidos: 12.

De cara al encuentro de vuelta ante los Diablos Rojos, el combinado azulgrana no podrá contar con los lesionados Ousmane Dembélé y Pedri, ni tampoco con Gavi, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Los jóvenes mediocampistas habían sido los dos grandes motores del equipo dirigido por Xavi Hernández en la ida en el Camp Nou, pero no podrán ayudar a su equipo en Manchester, donde está previsto que vuelva a liderar el equipo el capitán Sergio Busquets, ausente en el último encuentro por lesión.

Sergio Busquets volvería a ser titular y capitán en Barcelona en el duelo ante Manchester United MARCO BERTORELLO - AFP

Erik ten Hag, DT del elenco local, tendrá otra vez en cancha al argentino Lisandro Martínez, pieza clave de los ingleses, que se perdió el encuentro de ida por acumulación de tarjetas al igual que Marcel Sabitzer, que también regresa al once titular. Hace algunos días, el propio entrenador neerlandés se encargó de elogiar el presente del ex Defensa y Justicia, a quien los hinchas ovacionan cada semana al grito de “¡Argentina, Argentina!”: “Su estilo de juego es duro, pero no sucio. Su actitud gusta a todos, a los aficionados, a la defensa, porque aporta espíritu al equipo. Cuando tiene el balón, sabe manejarlo. Me gusta como jugador, me gusta su actitud, y espero que podamos contar con él durante mucho tiempo”, dijo el ex estratega de Ajax de Países Bajos.

A Lisandro Martínez lo llaman 'Carnicero' en Inglaterra; los hinchas lo admiran por su agresividad James Williamson - AMA - Getty Images Europe

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester United corre con ventaja para quedarse con el segundo partido y, por lo tanto, con la clasificación a octavos de final. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.25 contra los 3.20 que se repagan por un triunfo español. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Posibles formaciones

Manchester United : David De Gea ; Diogo Dalot , Raphael Varane , Lisandro Martínez , Luke Shaw ; Marcel Sabitzer , Casemiro , Bruno Fernandes ; Jadon Sancho , Marcus Rashford y Wout Weghorst .

: David ; Diogo , Raphael , Lisandro , Luke ; Marcel , , Bruno ; Jadon , Marcus y Wout . Barcelona: Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Alejandro Baldé o Jordi Alba; Sergio Busquets, Franck Kessié, Frenkie de Jong; Raphinha, Ansu Fati o Ferrán Torres y Robert Lewandowski.

