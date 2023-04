Cuándo juega Milan vs. Napoli, por los cuartos de final de la Champions League: día, hora y TV

escuchar

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Milan y Napoli protagonizan uno de los partidos más importantes del fútbol italiano, aunque esta vez no es en el marco de la Serie A, sino de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del rumano Istvan Kovacs, se disputa en el estadio San Siro y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+ (en simultáneo, por ESPN y también por Star+, se enfrentan Real Madrid vs. Chelsea). En el visitante, Giovanni Simeone no aparece entre los convocados por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

En cuanto a su presente en el plano local, el rosoneri se ubica en la cuarta posición con 52 puntos cosechados en 29 partidos disputados (15 triunfos, siete empates y siete derrotas). En la última fecha igualó 0 a 0 con Empoli en condición de local. En el certamen continental viene de dejar en el camino al Tottenham de Cristian ‘Cuti’ Romero por 1 a 0 con un gol del español Brahim Díaz.

Brahim Díaz festeja su gol ante Tottenham, el único de la serie que le dio a Milan el pase a cuartos

Los napolitanos, en tanto, se consolidaron como uno de los equipos con mejor rendimiento en todo el mundo en la vigente temporada. Están en lo más alto de la tabla de posiciones de la Serie A con 74 puntos, 16 más que Lazio, su perseguidor más cercano. Vienen de vencer 2 a 1 a Lecce como visitante con goles de Giovanni Di Lorenzo y Antonino Gallo en contra. En los cuartos de final de la Champions eliminaron al Eintracht Frankfurt de Lucas Alario por un global de 5 a 0.

A pesar del increíble momento de los dirigidos por Luciano Spalletti, Milan tiene un antecedente muy reciente que le permite soñar con el pase a semifinales, instancia que no alcanza desde la temporada 2006-07, cuando se consagró campeón por última vez. Ambos equipos se enfrentaron el pasado 2 de abril en el Stadio Diego Armando Maradona, en un partido correspondiente a la fecha 28 del certamen doméstico italiano. Allí, el equipo de Stefano Pioli se llevó los tres puntos tras golear 4 a 0 a su rival con dos goles de Rafael Leão, uno de Brahim Diaz y otro de Alexis Saelemaekers.

Milan vs. Napoli: todo lo que hay que saber

Ida de los cuartos de final de la Champions League 2022-23.

Día : miércoles 12 de abril.

: miércoles 12 de abril. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : San Siro.

: San Siro. Árbitro : Istvan Kovacs (Rumania).

: Istvan Kovacs (Rumania). TV : Fox Sports.

: Fox Sports. Streaming: Star+.

Stefano Pioli, el entrenador de Milan, habló en conferencia de prensa y aseguró que será una serie complicada: “Nos enfrentamos al equipo que más goles ha marcado en Champions y al que más partidos ha ganado después del Bayern Munich. Pero ambos somos equipos fuertes y daremos lo mejor de nosotros”, aseguró. Además, optó por evitar hacer un análisis del rendimiento en lo que va de la temporada: “Lo que importa ahora es lo que pase este miércoles. Evaluaremos el resto al final del campeonato. La temporada aún es larga, el final determinará si la nuestra fue positiva o no”, cerró.

Spalletti no podrá contar con dos jugadores importantes de cara al encuentro de este miércoles ante Milan: Victor Osimhen, con un problema en el aductor izquierdo, y Giovanni Simeone, con una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, no entraron en la lista de convocados. Ante la baja de los dos ‘9′ del equipo, el DT italiano tiene que buscar una alternativa en el once titular, por lo que posiblemente habrá un cambio de esquema para que Giacomo Raspadori juegue como ‘falso 9′.

Victor Osimhen se lesionó jugando para Nigeria en la fecha FIFA y aún no se recupera TIZIANA FABI - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Napoli corre con una mínima ventaja para quedarse con el encuentro de ida. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.75 contra los 2.82 que se repagan por un triunfo de Milan. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.15.

Posibles formaciones

Milan: Mike Maignan ; Davide Calabria , Simon Kjaer , Fikayo Tomori , Theo Hernández ; Sandro Tonali , Ismael Bennacer , Rede Krunic ; Brahim Díaz , Olivier Giroud y Rafael Leao .

Mike ; Davide , Simon , Fikayo , Theo ; Sandro , Ismael , Rede ; Brahim , Olivier y Rafael . Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; André Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Matteo Politano, Giacomo Raspadori y Khvicha Kvaratskhelia.

