Cuándo juega Real Madrid vs. Chelsea, por los cuartos de final de la Champions League: día, hora y TV

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Real Madrid y Chelsea se enfrentan en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League 2022-23. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés François Letexier, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+ (en simultáneo, por Fox Sports y también por Star+, se enfrentan Milan vs. Napoli). En el visitante, Enzo Fernández será titular.

El Merengue es uno de los máximos favoritos a quedarse con el trofeo. No tanto por el nivel que posee actualmente, sino más por su historial en el certamen, en el que se consolida como el equipo más ganador con 14 títulos. Además, viene de golear a Liverpool por 6 a 2 en los octavos de final y, casi como de costumbre en los últimos años (ganó cinco de las últimas 10 ediciones), defiende el campeonato obtenido en la pasada temporada.

Actualmente se ubica en la segunda posición de la liga de España, a 13 puntos del puntero, Barcelona, a quien eliminó en las semifinales de la Copa del Rey el pasado 5 de abril tras remontar una derrota por la mínima diferencia en condición de local, con un contundente e histórico 4 a 0 en el Camp Nou (hat-trick de Karim Benzema y un gol de Vinicius Jr.). Viene de perder 3 a 2 con el Villarreal de Giovani Lo Celso y Juan Foyth.

Karim Benzema goza de un presente formidable; convirtió seis goles en los últimos tres partidos

El elenco Blue, en tanto, atraviesa un presente complicado. Aparece en la décima segunda posición de la Premier League con 39 unidades, a 17 de Manchester United -el último equipo que hasta el momento se mete en la próxima Champions- y a 12 de la zona de descenso. Además, como si fuera poco, el último fin de semana perdió 1 a 0 con Wolverhampton en un partido correspondiente a la fecha 30.

La millonaria inversión del propietario estadounidense Todd Boehly aún no dio sus frutos y los manotazos de ahogado comienzan a aparecer con asiduidad. En las últimas semanas, Graham Potter fue destituido de su cargo como DT y, en su lugar, asumió de manera interina Frank Lampard, que ya había estado al mando del equipo entre 2019 y 2021. Los buenos resultados urgen y el panorama no parece mejorar con el correr de los encuentros. No gana hace cuatro partidos y solo se llevó la victoria en cuatro de los últimos 18 compromisos.

Los hinchas apoyan a Frank Lampard por ser uno de los mejores jugadores de la historia del club DARREN STAPLES - AFP

Real Madrid vs. Chelsea: todo lo que hay que saber

Ida de los cuartos de final de la Champions League 2022-23.

Día : miércoles 12 de abril.

: miércoles 12 de abril. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Santiago Bernabéu.

: Santiago Bernabéu. Árbitro : François Letexier (Francia).

: François Letexier (Francia). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+

Es la tercera temporada consecutiva en la que ambos equipos se enfrentan por Champions. En 2020-2021 el equipo inglés eliminó a los madridistas en semifinales por 3 a 1 (empate 1 a 1 en España y triunfo 2 a 0 en Inglaterra) y luego se consagró campeón. En 2021-22, el Merengue se tomó revancha en los cuartos de final y avanzó de ronda tras ganar 5 a 4 en el resultado global (victoria 3 a 1 como visitante y derrota 3 a 2 como local). Posteriormente, el elenco dirigido por el italiano Carlo Ancelotti se consagró campeón.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con el encuentro de ida. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.70 contra los 5.10 que se repagan por un triunfo de Chelsea. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.95.

Posibles formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois ; Dani Carvajal , Eder Militao , David Alaba , Eduardo Camavinga ; Luka Modric , Toni Kroos , Federico Valverde ; Rodrygo , Karim Benzema y Vinicius Jr.

Thibaut ; Dani , Eder , David , Eduardo ; Luka , Toni , Federico ; , Karim y Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Ben Chillwell; N’Golo Kanté, Enzo Fernández, Mateo Kovacic; Kai Havertz, João Félix y Raheem Sterling.

