Cuándo juega Nadia Podoroska vs. Victoria Azarenka, por la segunda ronda del Australian Open

La rosarina Nadia Podoroska es la única argentina en el cuadro femenino del Australian Open, primer Grand Slam de la temporada. Y en su debut venció sin atenuantes a la francesa Leolia Jeanjean por 6/0 y 6/1 mostrando un nivel que hacía rato que no tenía. Por eso, su premio es grande: en la próxima instancia, este martes, la semifinalista de Roland Garros 2020 se medirá con la bielorrusa Victoria Azarenka, bicampeona en Australia.

Podoroska (39°, ranking protegido) arrastró altibajos en los últimos dos años. Desde aquella actuación consagratoria en París no volvió a tener el mejor nivel, primero aquejada por lesiones y luego por otros problemas de salud. Cayó en un bache de rendimiento y hacia fines de 2022 rearmó su equipo de trabajo, lo cual le dio los primeros frutos en Australia: en la pretemporada que llevó adelante en Buenos Aires estuvo a su lado Leo Olguín (ex Diego Schwartzman) y en el primer Grand Slam del año ya la acompaña su coach español, Karim Perona (ex Flavia Pennetta y Tommy Robredo, entre otros).

Así, tras un estreno en el que mostró una actitud más ofensiva y decidida, Podoroska avanzó y tendrá enfrente a la siempre candidata Azarenka, 24°, de 33 años y sumamente experimentada. ‘Vika’, quien fue además finalista y semifinalista (2 veces) de otros dos majors, aparece como una vara seductora y complicada para la rosarina. Nadia, de 25 años, hoy está 191° del mundo, pero tiene memoria de sus formidables triunfos antes Elina Svitolina (el más resonante, en cuartos de final de Roland Garros 2020 por 6/2 y 6/4 cuando la ucraniana era tercera preclasificada), ante Petra Kvitova (por 5-7, 6-1 y 7-6 (7) en el Yarra Valley Classic de Australia 2021 cuando la checa era 9 del mundo) y sobre Serena Williams (7-6 (6) y 7-5 en el Masters 1000 de Roma 2021, con la norteamericana todavía como 8 del mundo).

Nadia Podoroska venció a Serena Williams en el Foro Itálico de Roma, en mayo de 2021 Alessandra Tarantino - AP

Si bien hoy Podoroska está muy lejos de ese nivel, la ocasión ante Azarenka se le presenta tentadora, para creer y darse un baño de realidad contra una jugadora consolidada en la élite.

Nadia Podoroska vs. Victoria Azarenka, lo que hay que saber

Segunda rueda del Australian Open 2023.

Día : martes 17 de enero.

: martes 17 de enero. Hora : 21 (hora argentina).

: 21 (hora argentina). Estadio: a confirmar.

