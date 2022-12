Cuándo juega Portugal vs. Marruecos, por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022

escuchar

Este sábado, desde las 16 (hora argentina), Portugal y Marruecos se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial Qatar 2022. El encuentro se disputa en el Estadio Al Thumama y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports o por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y DGO. El ganador de la llave se enfrentará en semifinales con el equipo que resulte vencedor del duelo entre Inglaterra y Francia, que juegan este sábado a las 16.

Portugal se metió en la ronda de los ocho mejores luego de vapulear 6 a 1 a Suiza con tres goles de Goncalo Ramos (reemplazó nada menos que a Cristiano Ronaldo en el equipo titular), y uno de Raphael Guerreiro, Pepe y Rafael Leão. Marruecos, por su parte, afirmó su condición de revelación del certamen al eliminar a España en la tanda de penales, luego de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Marruecos eliminó a España y se metió en cuartos de final de un Mundial por primera vez Alex Livesey - Danehouse - Getty Images Europe

Portugal vs. Marruecos: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Mundial Qatar 2022

Día : sábado 10 de diciembre.

: sábado 10 de diciembre. Horario : 16 (hora argentina).

: 16 (hora argentina). Estadio : Al Thumama.

: Al Thumama. TV : TyC Sports y DSports.

: TyC Sports y DSports. Streaming: TyC Sports Play. También se puede ver el partido sintonizando TyC Sports a través de Flow, DGO o Telecentro Play (todas las plataformas requieren suscripción).

Portugal y Marruecos ya se enfrentaron en el Mundial de Rusia 2018, cuando Ronaldo anotó en la victoria por 1-0. Al recordar ese partido, Fernando Santos, entrenador del combinado luso, aseguró que recordaba cómo tuvieron que “sufrir” para sellar aquella victoria. ”Este es un equipo muy fuerte, incluso en posiciones ofensivas. Si piensan que este será un partido fácil para Portugal, no lo será”, agregó en la conferencia de prensa previa al duelo.

Consultado sobre la polémica decisión de dejar a ‘CR7′ en el banco en el partido de octavos de final ante Suiza, Santos comentó: “Lo invité a mi oficina (el día del partido) y le dije: ‘Escucha, no vas a ser uno de los titulares. En términos de estrategia, es mejor si no estás en el campo’. Esperábamos que el partido fuera difícil y lo dejaría para el segundo tiempo”, aseguró. ”Cristiano obviamente no estaba muy contento porque siempre ha sido titular (...) y me preguntó si era una buena idea”, agregó Santos. “Pero tuvimos una conversación normal en la que le expliqué mis puntos de vista y, por supuesto, aceptó. Tuvimos una conversación franca y normal”, cerró para terminar con la polémica.

Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes durante el partido de octavos entre Portugal y Suiza PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Por su parte, el entrenador de Marruecos, Walid Regragui, aseguró que sus jugadores “no se conforman con estar en cuartos”, y quieren seguir haciendo historia: “Son unos cuartos de final, a medida que pasan los partidos, la dificultad crece, nos enfrentamos a otro de los mejores equipos del mundo y vamos a intentar darlo todo para volver a dar la sorpresa”, dijo en conferencia de prensa. “No estamos en una nube, a los jugadores les digo que todavía no hemos hecho nada. Estamos aquí para romper las estadísticas y cuando digo que los jugadores tienen hambre, es que tienen hambre, no se conforman con estar en cuartos”, comentó.

Los jugadores marroquíes tiran por el aire al técnico Walid Regragui después de vencer a España Julio Cortez - AP

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado dirigido por Fernando Santos es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 1.73. Un triunfo del equipo marroquí, por su parte, paga cerca de 5.80; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.82 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Portugal, con un 41,05% de posibilidades. Por su parte el combinado africano tiene un 30,15% de chances según el análisis matemático.

Posibles formaciones

Portugal : Diogo Costa ; Diogo Dalot , Pepe , Rubén Dias , Raphaël Guerreiro ; William Carvalho ; Bernardo Silva , Otávio , Bruno Fernandes ; João Félix y Gonçalo Ramos o Cristiano Ronaldo . DT: Fernando Santos .

: Diogo ; Diogo , , Rubén , Raphaël ; William ; Bernardo , , Bruno ; João y Gonçalo o Cristiano . DT: Fernando . Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri y Sofiane Boufal. DT: Walid Regragui.

