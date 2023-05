Cuándo juegan Unión, Barracas y Lanús, por la Copa Argentina 2023: días, horarios y TV

escuchar

La Copa Argentina 2023 continúa esta semana, la segunda de mayo, con tres partidos de 32avos de final en los que están involucrados clubes de la Liga Profesional: Unión de Santa Fe, Barracas Central y Lanús. Los tres buscarán ante rivales del ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) meterse entre los 32 mejores equipos del torneo.

El Tatengue se mide este martes con Almagro en San Nicolás y el vencedor enfrentará en la próxima etapa a Excursionistas, verdugo de Gimnasia de La Plata. Un día después, Barracas Central y Estudiantes de Buenos Aires chocan en el estadio Ciudad de Vicente López, propiedad de Platense, y el ganador se cruzará después con Boca. Por último, este jueves el Granate se cruza en el estadio Ciudad de Caseros con Sol de Mayo de Viedma, llave de la que espera vencedor Colón.

Todos los partidos se transmiten en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser cliente de un cableoperador.

Barracas Central, de ganarle a Estudiantes de Buenos Aires, enfrentará a Boca en 16avos de final @BarracasCentral

Cronograma de la semana en la Copa Argentina

Unión de Santa Fe vs. Almagro - Martes 9 de mayo a las 20.05 en el estadio Único de San Nicolás.

- Martes 9 de mayo a las 20.05 en el estadio Único de San Nicolás. Barracas Central vs. Estudiantes de Buenos Aires - Miércoles 10 de mayo en el estadio Ciudad de Vicente López.

- Miércoles 10 de mayo en el estadio Ciudad de Vicente López. Lanús vs. Sol de Mayo - Jueves 11 de mayo a las 20.05 en el estadio Ciudad de Caseros.

Los cinco equipos denominados ‘grandes’ en la Argentina están en 16avos de final. Boca se impuso a Olimpo de Bahía Blanca 2 a 1 en Chaco y espera por Barracas Central o Estudiantes de Buenos Aires; River superó a Racing de Córdoba 3 a 0 y enfrentará a Chacarita o Talleres de Córdoba; Racing se impuso 3 a 1 a San Martín de Formosa y jugará contra San Martín de Tucumán, verdugo de Deportivo Morón; San Lorenzo le ganó a Sarmiento de Resistencia 3 a 0 y chocará contra Platense, que eliminó a Defensores de Belgrano; e Independiente le ganó a Ciudad de Bolívar 3 a 0 y aguarda por Central Córdoba de Santiago del Estero o Comunicaciones.

Restan 13 partidos de 32avos de final porque ya se disputaron 19. Las llaves confirmadas en 16avos, además de la de la Academia y el Ciclón, son las de Defensa y Justicia vs. Centro Español, Patronato vs. Argentinos Juniors y Belgrano vs. Claypole.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2023, con 19 equipos en 16avos de final

Todos los partidos de 32avos de final

