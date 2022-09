Cuándo pelea ‘Canelo’ Álvarez vs. Gennady ‘GGG’ Golovkin: día, horario y TV

Este sábado, aproximadamente desde las 23.45 (hora argentina), en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin III completan su trilogía en un combate estelar. El mexicano pone en juego sus cuatro títulos de supermediano. El duelo cierra una noche repleta de boxeo, que también cuenta con las disputas de los títulos supermosca del CMB, supermedio de la IBF, medio de la AMB y mediano USNBC Silver del CMB. Toda la velada se puede seguir en vivo a través de ESPN y su plataforma de streaming Star+.

Los primeros dos enfrentamientos de este ‘clásico’ reúnen las características de combates históricos. Álvarez y Golovkin libraron una dura contienda, saldada con un polémico empate en el 2017 aunque la mayoría de los observadores en el ring aseguran que Golovkin se merecía el triunfo. ‘Canelo’ ganó la segunda por una estrecha decisión, lo que derivó en la única derrota en la carrera de Gennady.

Desde su última pelea, el tapatío disputó ocho combates más, de los cuales ganó siete y perdió solo uno, que fue justamente el último que afrontó ante el ruso Dmitri Bivol el 7 de mayo de este año. El kazajo, por su parte, afrontó cuatro: dos de ellos en 2018, uno en 2020 y el último en abril de este año. Todos terminaron con victoria, una por KO, otra por KO técnico, una por abandono y la restante por decisión unánime de los jueces.

Canelo y Golovkin cierran su trilogía, que se convirtió en una de las máximas rivalidades del boxeo Steve Marcus - Las Vegas Sun

En los días previos al combate, ambos realizaron declaraciones que calentaron la previa. “Yo trabajo mejor bajo presión, quiero terminar esta pelea antes de los 12 asaltos”, aseguró Canelo. ”Sé que tengo un gran rival enfrente, un rival muy fuerte y muy inteligente. Será difícil, pero nada es fácil en esta vida. Yo vine a lograr lo complicado”, reconoció.

El kazajo, por su parte, con un semblante más calmo, dejó en claro la importancia de la pelea: “Me siento muy cómodo, muy fuerte y preparado”, dijo Golovkin respecto a las intenciones de Álvarez de buscar el triunfo por la vía rápida. ”Ambos somos deportistas profesionales. Su estrategia es más agresiva, la mía es más experimentada”, describió. “El ring nos mostrará quién es el mejor. Esta es la mayor pelea para nosotros”, aseguró.

Canelo vs. Golovkin III: todo lo que hay que saber

Día : Sábado 17 de septiembre.

: Sábado 17 de septiembre. Horario : Aproximadamente 23.50 (hora argentina).

: Aproximadamente 23.50 (hora argentina). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming : Star+.

: Star+. Sede : T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos

: T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos Títulos en juego: CMB, FIB, AMB y OMB - Supermediano.

¿Cuáles son los cuatro títulos en juego?

Al disputarse el combate en la categoría Supermediano, Álvarez expondrá sus coronas del AMB, OMB, CMB y FIB de las 168 libras. Los títulos los consiguió en 2018 vs. Rocky Fielding, en 2019 vs. Sergey Kovalev, en 2020 vs. Callum Smith, y en 2021 vs. Caleb Plant, respectivamente. Posee los cuatro cinturones principales de la categoría Supermediano (es el primer pugilista latino en conseguirlo).

Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin III: cartelera completa

Saúl “Canelo” Álvarez vs. Gennady Golovkin, por los títulos de peso Supermediano CMB, AMB, FIB y OMB

Jesse “Bam” Rodríguez vs. Israel González , por el título supermosca del CMB.

vs. Israel , por el título Ali Akhmedov vs Gabriel Rosado , por el título de peso supermedio de la IBF a 10 rounds.

vs Gabriel , por el título de de la IBF a 10 rounds. Austin “Ammo” Williams vs Kieron Conway , por el título internacional de peso medio de la AMB a 10 rounds.

vs Kieron , por el título internacional de de la AMB a 10 rounds. Diego Pacheco vs Enrique Collazo , por el título peso mediano USNBC Silver del CMB a 10 rounds.

vs Enrique , por el título USNBC Silver del CMB a 10 rounds. Marc Castro vs Kevin Montiel Mendoza , peso ligero a ocho rounds.

vs Kevin Montiel , a ocho rounds. Aaron Aponte vs Fernando Molina , peso súperligero a ocho rounds.

vs Fernando , a ocho rounds. Anthony Herrera vs Delvin McKinley, peso supermosca a seis rounds.

El primer cara a cara de ‘Canelo’ y ‘GGG’