Una boxeadora de 19 años quedó en coma tras ser noqueada en Estados Unidos

La boxeadora Isis Sio, de 19 años, quedó en coma luego de ser noqueada durante un combate disputado este sábado en San Bernardino, Estados Unidos, y permanece internada en estado delicado. La joven fue trasladada de urgencia a un hospital tras recibir una serie de golpes en el primer asalto y, según informó la empresa promotora de la velada, actualmente respira por sus propios medios.

El episodio fue reportado por Los Ángeles Times, que detalló que Sio, oriunda de Dakota del Norte, fue superada por su rival Jocelyn Camarillo en poco más de un minuto de pelea. La boxeadora quedó tendida en la lona tras una seguidilla de impactos y, de acuerdo con testigos presentes, presentó convulsiones antes de ser asistida por personal médico.

Isis Sio quedó fuera de combate en el primer round

Según un comunicado difundido por ProBoxTV, organizadora del evento, la deportista salió del coma inducido y permanece en la unidad de cuidados intensivos bajo observación de equipos médicos especializados. “Tenemos noticias prometedoras que compartir. Isis ya no se encuentra en coma inducido, le han retirado el respirador y ahora respira por sí misma”, indicó la promotora, que señaló que aguardan nuevos partes y que tienen esperanzas respecto a su recuperación.

El caso generó cuestionamientos hacia el entorno de la boxeadora y los promotores, debido a que la joven había sido noqueada semanas antes, el 30 de enero, en una función en Long Beach. En ese contexto, su equipo defendió la decisión de volver a competir y explicó que aquella derrota se produjo por un golpe al cuerpo, lo que puede provocar una respuesta fisiológica involuntaria sin implicar un daño neurológico directo. También indicaron que Sio había cumplido con el período de suspensión correspondiente y contaba con autorización médica para pelear nuevamente.

Tras el nocaut, Isis Sio tuvo convulsiones y debió ser internada

En otro tramo del comunicado, el equipo y la familia de la boxeadora remarcaron que la decisión de enfrentar a Camarillo fue evaluada con detenimiento. “Isis es una deportista apasionada, disciplinada y bien preparada que evalúa cuidadosamente cada oportunidad que se le presenta”, sostuvieron, al tiempo que subrayaron que el combate no fue aceptado de manera apresurada.

Por otra parte, de acuerdo con lo consignado por Los Ángeles Times, la rival de Sio, Jocelyn Camarillo, de 21 años, se refirió a lo ocurrido tras recibir críticas en redes sociales. “Mi rival ha estado en mi mente y estoy muy aliviada de que está bien. Jamás me gustaría que algo malo le pasara en el ring. Este deporte es peligroso y todos nos metemos ahí sabiendo que hay un riesgo”, expresó. También explicó que su festejo tras el nocaut respondió a la emoción del momento y negó haber tenido intención de faltar el respeto.