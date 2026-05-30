Defensores de Belgrano venció por 1-0 a San Telmo, por la Primera Nacional 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El partido correspondió a la fecha 16 del certamen de la segunda división del fútbol argentino; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Defensores de Belgrano venció por 1-0 a San Telmo como local, en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Primera Nacional 2026. Para Defensores de Belgrano el gol fue marcado por Ciccolini . El cotejo se disputó en el estadio Juan Pasquale, en una nueva jornada de la segunda división del fútbol argentino.
Con este resultado, Defensores de Belgrano suma 19 puntos, ubicándose en la 9 posición, mientras que San Telmo tiene 15 unidades, en la 14 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
Así están Defensores de Belgrano y San Telmo en la tabla de posiciones, tras la fecha 16
Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026
El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.
El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.
En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.
Otras noticias de Primera Nacional
Festejó en Racing de Córdoba. Centurión marcó un golazo desde afuera del área: el renacer de un jugador con antecedentes complicados
Avanza el Halcón. Con suplentes, Defensa le ganó a Chaco For Ever y se enfrentará con un grande en la Copa Argentina
La pantalla de la AFA. Qué es LPF Play, la plataforma por la que se verá todo el fútbol (menos la Liga Profesional)
- 1
Chiqui Tapia defendió el fútbol local, habló de “error” en la copa para Central y atacó a Mauricio Macri
- 2
El jugador menos conocido del Mundial rompió el silencio tras hacerse viral gracias a Argentina
- 3
Los Pumas 7s vencieron a Nueva Zelanda y pasaron con puntaje ideal a cuartos de final en Valladolid
- 4
En qué canal pasan PSG vs. Arsenal, por la final de la Champions League 2025-2026