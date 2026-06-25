Ecuador venció 2-1 a Alemania, por el Mundial 2026

En un encuentro vibrante disputado el 25 de junio de 2026 a las 17.00 en el New York New Jersey Stadium, Ecuador logró una victoria clave por 2-1 frente a Alemania, bajo el arbitraje de Tori Penso. El marcador se abrió muy temprano, cuando a los 2 minutos, Leroy Sané puso en ventaja a los europeos tras una asistencia de Florian Wirtz. Sin embargo, la reacción ecuatoriana no se hizo esperar y, a los 9 minutos, Nilson Angulo igualó el encuentro tras recibir un pase de Pedro Vite. Finalmente, a los 77 minutos, Gonzalo Plata sentenció el 2-1 definitivo luego de una habilitación de Kevin Rodríguez.

Desarrollo táctico y cambios decisivos

Ambos conjuntos saltaron al campo con propuestas distintas: Ecuador optó por un esquema 4-4-2, mientras que Alemania planteó un 3-4-2-1. El compromiso fue intenso y dejó varias tarjetas amarillas en el registro, incluyendo las de Piero Hincapié y Alan Franco para el conjunto sudamericano, así como la de Aleksandar Pavlovic por el lado alemán. A los 64 minutos, Ecuador refrescó sus piezas con los ingresos de Kevin Rodríguez y Ángelo Preciado, mientras que Alemania buscó variantes ofensivas con el ingreso de Deniz Undav y Maximilian Beier, aunque sin éxito en el marcador final.

Análisis estadístico del choque

A pesar de haber mantenido una posesión del balón del 38,9% frente al 61,1% de Alemania, Ecuador supo ser más efectivo en los momentos críticos del juego. En el rubro ofensivo, el equipo ecuatoriano registró 7 disparos totales contra los 11 de los europeos, aunque ambos combinados alcanzaron la misma cifra de 3 remates directos a portería. En la disputa por las bandas, Ecuador generó 3 tiros de esquina, superando los 2 ejecutados por el elenco alemán.

Cierre de la jornada

El encuentro, que formó parte de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial, estuvo marcado por la resistencia de Ecuador ante la presión constante del rival. Las lesiones de Piero Hincapié y Nilson Angulo obligaron a realizar cambios tácticos defensivos sobre el cierre, como el ingreso de Félix Torres, asegurando así el resultado favorable que deja buenas sensaciones para los próximos desafíos del certamen de la Copa Mundial.