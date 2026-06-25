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Japón vs. Suecia, EN VIVO por el Mundial 2026
El partido del Grupo F se disputará a las 20 horas en el Dallas Stadium; todos los detalles del encuentro
Partidos de este jueves 25 de junio en el Mundial 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- 17: Curazao vs. Costa de Marfil – Estadio de Philadelphia (DSports 2, Paramount+ y Flow - Canal 110).
- 17: Ecuador vs. Alemania – Estadio de Nueva York (DSports, Telefé,
- TyC Sports, Disney+ Premium y Paramount).
- 20: Japón vs. Suecia – Estadio de Dallas (DSports+, TyC Sports y Paramount+).
- 20: Túnez vs. Países Bajos – Estadio de Kansas City (TV Pública,
- DSports, Paramount+ y Flow - Canal 109).
- 23: Turquía vs. Estados Unidos – Estadio de Los Angeles (DSports, TyC Sports y Paramount+).
- 23: Paraguay vs. Australia – Estadio de San Francisco (DSports,
- Telefé, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow - Canal 109).
Hora, TV y dónde ver online Japón vs. Suecia
El partido entre Japón y Suecia podrá verse EN VIVO por TyC Sports, DSports+ y Paramount+, desde las 20 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Japón y Suecia.
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