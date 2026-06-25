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Japón vs. Suecia, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido del Grupo F se disputará a las 20 horas en el Dallas Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este jueves 25 de junio
Las selecciones se enfrentarán este jueves 25 de junio

Partidos de este jueves 25 de junio en el Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Hora, TV y dónde ver online Japón vs. Suecia

El partido entre Japón y Suecia podrá verse EN VIVO por TyC Sports, DSports+ y Paramount+, desde las 20 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Japón y Suecia.

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