EEUU venció por 4-1 a Paraguay, por el Mundial

El encuentro se disputó el 12 de junio de 2026 a las 22.00 en el Los Angeles Stadium, con el arbitraje de Danny Makkelie, donde EEUU logró una contundente victoria ante Paraguay.

Desarrollo y figuras del partido

El dominio estadounidense comenzó temprano, cuando a los 7 minutos Damián, Bobadilla marcó un gol en contra. Luego, Folarin, Balogun se lució con un doblete a los 31 y 50 minutos, en ambas ocasiones tras asistencias de Malik, Tillman. Finalmente, Giovanni, Reyna selló el 4-1 a los 98 minutos tras un pase de Alex, Freeman. Para el conjunto visitante, Mauricio, Magalhães Prado descontó a los 73 minutos tras una asistencia de Julio, Enciso. Ambos equipos mostraron esquemas tácticos distintos, con EEUU utilizando un 4-2-3-1 frente a un 4-4-2 planteado por los paraguayos.

Análisis estadístico

La superioridad de los locales se vio reflejada en la tenencia de la pelota y la efectividad ofensiva:

EEUU registró una posesión del 65,1% , mientras que Paraguay alcanzó el 34,9% .

registró una posesión del , mientras que alcanzó el . En cuanto a la generación de peligro, el conjunto local acumuló 16 tiros totales con 6 al arco , frente a los 9 disparos totales y solo 1 al arco de la visita.

totales con , frente a los totales y solo de la visita. El rubro de tiros de esquina favoreció a EEUU por 3 a 1.

Gestión del plantel y disciplina

El trámite del juego obligó a ambos técnicos a mover sus piezas. A los 45 minutos, EEUU reemplazó a Christian, Pulisic por Sebastian, Berhalter, mientras que más tarde ingresaron Timothy, Weah, Ricardo, Pepi y Giovanni, Reyna. Por el lado de Paraguay, se destacaron los ingresos de Mauricio, Magalhães Prado y Álex, Arce. El partido fue disputado con intensidad, lo que derivó en varias amonestaciones para el equipo visitante, incluyendo tarjetas para Juan José, Cáceres, Miguel, Almirón, Diego, Gómez, Álex, Arce y Júnior, Alonso; mientras que Tyler, Adams fue el único amonestado en el bando ganador.