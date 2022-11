El día que revelaron qué dijo Lionel Messi cuando recibió el premio al mejor jugador del Mundial

escuchar

Fue en una entrevista con LA NACION en la que habló de Julio Grondona como “una buena persona, querible y risueña”, confirmó la existencia de “bolas frías y calientes, se refirió al doping de Maradona (con un mensaje religioso de Grondona) y evitó hacer comentarios sobre los primeros días de la investigación del “FIFA Gate”. Por aquellos días de junio de 2016, Joseph Blatter -ya ex presidente de la FIFA tras los casos de corrupción- también se tomó un tiempo para revelar qué le dijo Lionel Messi cuando le entregó el premio a mejor jugador del mundo tras la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Su buen rendimiento en el certamen -clave en grupos y en la asistencia a Ángel Di María ante Suiza- merecía alguna distinción, pero la derrota ante Alemania por la mínima salpicaba cualquier reconocimiento. Messi masticaba bronca. Y fue el inicio de una seguidillas de finales que no terminaron de la mejor manera, hasta que apareció el esperado desahogo frente a Brasil, en el Maracaná, por la Copa América del año pasado.

Blatter se encuentra lejos de FIFA, pero eso no le impide opinar sobre Qatar 2022: ahora dice que el Mundial le correspondía a Estados Unidos LA NACION

Blatter y la Argentina

En aquellos días, Blatter hablaba de Grondona con mucho respeto y hasta con admiración (el ex presidente de la AFA falleció dos años antes y todo hacía indicar que estaba marcado en la investigación). Pero el ex presidente de la FIFA reconoció que no era perfecto: “Nadie lo es. No siempre estaba de acuerdo conmigo, incluso si discutíamos el tema antes. Yo tenía una muy buena relación con su hija, siempre nos veíamos. Lo que me gustaba de Grondona es que siempre estaba ahí cuando se lo necesitaba. Y Grondona no bebía, otros sí. Tampoco fumaba. Con su sonrisita y su ‘no te preocupes, no te preocupes’, lo solucionaba todo. ¿Algo que no le gustaba de él? “Lo que no me gustaba tanto de él era que durante las reuniones dormía un tercio del tiempo. Cerraba los ojos y dormía con la traducción en sus oídos. Pero si surgía algo, saltaba. Dormitaba, dormía a medias”.

Otro argentino con el que siempre tuvo una particular admiración fue Lionel Messi. En la entrevista con LA NACION, Blatter contó lo que le dijo el crack en el momento en el que le entregó el premio al mejor jugador del mundo tras perder la final.

La reacción de Messi, cuando la FIFA le mostró el video de Brasil 2014 - Fuente: FIFA TV

“La Argentina tuvo mucha mala suerte de no ganar el Mundial 2014, o los otros tuvieron mucha suerte. Ingresa Götze y la primera pelota que toca es gol. Y los argentinos tuvieron tres muy buenas posibilidades…”, dijo sobre aquella final de la Copa del 2014, para luego contar lo que iba diciendo Messi a cada paso.

–Usted estuvo muy cerca de Messi en esa noche del 14 de julio en la que le entregó el trofeo al mejor jugador del Mundial, apenas minutos después de perder la final con Alemania. Messi estaba muy mal. ¿Cómo lo vio?

–Messi hablaba solo, se decía a él mismo una y otra vez: ‘El mejor, pero no el campeón’.

Después, dejó varios apunte sobre sus tiempos en FIFA, la relación con Diego Maradona (según él, intentó ayudarlo tras el doping en Estados Unidos 1994 y hasta le llegó a ofrecer un puesto “freelance” para representar a la organización) y dejó una sentencia sobre la personalidad de los argentinos: “El mejor negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale”.

Blatter, ahora: Qatar 2022 y las supuestas presiones

Joseph “Sepp” Blatter, de 86 años, se encuentra alejado del mundo FIFA -del que fue suspendido tras los casos de corrupción-, aunque esa salida no le es suficiente para seguir hablando de todo lo que está vinculado a la pelota. En los últimos días, aseguró que la elección de Qatar como sede del Mundial, anunciada por él mismo en 2010, fue “un error” y reconoció que entonces había un consenso general para otorgarla a Estados Unidos.

“Gracias a los cuatro votos de Platini y su equipo, la Copa del Mundo fue a Qatar en vez de a Estados Unidos; esa es la verdad”, disparó Blatter. El ex mandamás de FIFA dijo también que Qatar “es un país demasiado pequeño para un Mundial que es demasiado grande”. Y reiteró declaraciones realizadas al diario francés Le Monde en el 2021 en las que responsabilizó a Platini por haber cedido a “presiones” del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, para que los votos de la UEFA fueran a Qatar, después de que el jefe de Estado francés se reuniera con el príncipe heredero qatarí.

“Seis meses más tarde, Qatar compró aviones de combate a Francia por valor de 14,6 millones de dólares. Era por supuesto un asunto de dinero”, reveló.

LA NACION