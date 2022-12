Oscar Ruggeri celebró la actuación de un futbolista de la selección argentina: “El jugador que estábamos esperando”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, aseguró este miércoles que volvió a la selección argentina “el jugador que estábamos esperando”, en torno al nivel que un futbolista mostró frente a Polonia, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022, luego de dos deslucidas actuaciones en los encuentros iniciales del combinado en el campeonato del mundo.

Ruggeri indicó que, frente a Polonia, “empezó a aparecer el equipo”. Al margen de la victoria, El Cabezón confesó que “lo que me deja tranquilo, es que hoy ya funcionó como equipo”. A la vez, el exdefensor destacó que los futbolistas jugaron en el tercer partido del Mundial “desde el principio, con tranquilidad”, ya que “no estaban desesperados”. “Si no se podía (abrir el resultado), volvían para atrás”, graficó Ruggeri.

En esa línea, señaló que “no es fácil” tener paciencia cuando los rivales “se te meten” atrás y contra su arco. “(Robert) Lewandowski creo que estaba en 3/4 de cancha de ellos. Los demás, estaban en una línea de cuatro y otra de cinco”, agregó. Por otro lado, Ruggeri señaló que la defensa se mostró muy sólida. “Las que tiraron por arriba, las rechazaron todas las centrales”, destacó.

Luego, el periodista Miguel Simón puntualizó en un jugador: Rodrigo De Paul, volante de Atlético de Madrid. Sobre el jugador formado en Racing Club, aportó que fue “el jugador de la selección que más tocó la pelota en un partido”. Allí, sin dudarlo, el futbolista acotó: “Ese es el jugador que estábamos esperando”.

Argentina vs Polonia Rodrigo De Paul Aníbal Greco - La Nación

Después, el animador Sebastián Vignolo sentenció que el conjunto albiceleste, frente a México, “ganó con la aparición de Messi, pero con una actuación más individual que colectiva”, mientras que “hoy, fue una actuación colectiva notable”.

En concordancia con su colega, Ruggeri reiteró que eso se debió también a que “De Paul lo hizo bien”, y en un aspecto más colectivo, señaló que ahora “apareció el equipo, ese que estábamos diciendo nosotros; la ilusión que teníamos de lo que habíamos visto durante todo este tiempo”. En ese sentido, se remitió a una frase del expresidente Raúl Alfonsín para graficar la actualidad argentina. “Bueno, ya, la casa está en orden”.

Segundo gol de Argentina contra Polonia Aníbal Greco

Acto seguido, Oscar Ruggeri lanzó que ahora, “se acomodó todo” para la selección argentina, que este sábado juega frente a Australia por los octavos de final. Asimismo, solo se lamentó de no haberse clasificado previamente para que los jugadores pudieran descansar en el partido contra Polonia, para llegar más frescos al compromiso de playoffs. Por último, destacó la actuación de un jugador en particular: Ángel Di María.

Por último, Vignolo dijo que, con el triunfo de La Scaloneta, “las cosas se pusieron otra vez en su lugar”. A su vez, aseguró darle “mucho valor a cómo consigue los tres puntos” el combinado nacional. “La Argentina tuvo que levantarse de esa cuestión adversa. Realmente, ha sido una actuación sobresaliente. Hoy, jugó el campeón de América, el que le había ganado a Italia en la Finalíssima, el que nos hizo llegar de la manera en que llegamos, nos hizo ilusionar. Hoy, ha sido un partido bárbaro del equipo argentino”, concluyó.

