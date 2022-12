Oscar Ruggeri no se anduvo con vueltas sobre la selección argentina: “Ahora que hablo desde afuera lo puedo decir”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, lanzó este jueves por la tarde una contundente sentencia sobre la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, luego del triunfo del combinado nacional por 2-0 frente a Polonia por la tercera fecha del Grupo C.

Sin filtro, el exfutbolista dijo: “Nosotros lo podemos decir ahora que estoy afuera. Si estuviera adentro, seguramente estaría diciendo ‘dificilísimo’, porque estás ahí y sabés que te tenés que jugar los 90 minutos, que el que no está bien se va para la casa”.

Luego, Ruggeri recordó que “Australia se fue a jugar un repechaje con Perú y estuvieron ahí, ganaron por un penal”. En esa línea, señaló que son un equipo más “accesible” que Francia. “Sí, es más fácil que Francia. Pero nosotros, desde acá afuera, lo podemos decir”. A la vez, aclaró que “está bien” que los jugadores de la selección argentina, así como su entrenador, remarquen que la Argentina no es candidato.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro frente a Polonia, el entrenador Lionel Scaloni explicó: “No somos candidatos a nada, favoritos a nada. Somos un equipo difícil, que como lo dije después de Arabia Saudita, vamos a dar pelea. Pensar que porque ganamos hoy vamos a ser campeones, es totalmente errado, no corresponde”.

Julián Álvarez y Enzo Fernández festejan el segundo gol de la selección argentina ante Polonia en la victoria 2-0 Natacha Pisarenko - AP

Sobre los dichos de Scaloni, El Cabezón repitió: “Está bien lo que dicen, y el técnico, está bien lo que plantea, que no somos candidatos a nada. Y bueno. Yo, si no soy argentino, si soy de otra selección, miro (el partido) y digo: ‘Éstos volvieron otra vez a encontrar el equipo, a estar otra vez, con (Lionel) Messi, que es el mejor de todos; son otra vez candidatos, pero candidatos firmes’”.

Respecto del contrincante en los octavos, El Cabezón dijo que “lo importante es que el cuerpo técnico y los jugadores vean eso”. “Nosotros podemos hablar de eso. A mí me tocó estar ahí adentro y me decís: ‘Está Francia de un lado jugando, está Australia del otro lado’. ¿Y qué te voy a decir? ¿que quiero jugar con Francia? Australia es más accesible. Desde adentro, se sabe que los chicos tienen que entrar y ganarle el partido a ellos. Lo más serio posible. Como corresponde. Pero ahora... no es lo mismo, muchachos. Las historias por algo están”.

Le Selección Argentina derrotó a Polonia y se clasificó a octavos de final de la Copa del Mundo Aníbal Greco

A la vez, el exdefensor destacó que los futbolistas que ingresaron en el equipo titular, como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, rindieron a pesar de jugar “en momentos extremadamente difíciles”. Y afirmó que “no es sencillo” hacerlo de esa manera. “Te jugás o no si seguían o se quedaban en el Mundial. No es sencillo salir con esa responsabilidad, reemplazar en el caso de Julian a Lautaro”, reiteró.

Por su lado, el animador del programa, Sebastián Vignolo, confesó que es un rival que, “si uno pudiera elegir, y lo digo con mucho respeto, uno lo elegiría”. “Si te preguntan Francia o Australia, dígame la verdad, ustedes querrían Australia, por una cuestión lógica. Nosotros, ya nos quemamos con leche, por eso vamos a ser cuidadosos. El cuerpo técnico tiene los pies sobre la tierra. Los futbolistas también. Sirvio el cachetazo contra Arabia”, concluyó.

LA NACION