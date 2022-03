El retiro de Ash Barty: la número 1 del mundo tomó una decisión que sacude al circuito del tenis

La noticia llegó casi en el mediodía australiano del martes, cerca de la medianoche argentina. Y sacude por completo las estructuras del circuito tenístico femenino: la australiana Ashleigh Barty, número 1 del mundo actual, anunció su retiro inmediato de la actividad, a los 25 años.

En un mensaje que difundió a modo de entrevista a través de sus redes, acompañada por su compatriota y ex jugadora Casey Dellacqua, Barty expresó: “Hoy es un día difícil y lleno de emociones para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis. No estaba segura de cómo iba a compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí una ayuda a mi buena amiga Casey Dellacqua. Estoy muyaagradecido por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada por todo lo logrado. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecida por los grandes recuerdos que creamos juntos”.

Ash Barty y su última conquista: el trofeo del Abierto de Australia, en una imagen del 30 de enero pasado, en Melbourne

Barty sorprendió al mundo al anunciar su salida del tour, con 15 títulos en sus vitrinas, incluidos tres de Grand Slam, el más reciente de ellos el Australian Open que conquistó a fines de enero pasado. “Es algo que he estado pensando durante mucho tiempo”, comentó la jugadora australiana.

“No estaba muy segura de cómo iba a hacer esto, pero creo que muchas veces en mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal, has estado allí para mí”, le dijo Barty a Dellacqua. “Y simplemente no podía pensar en que no hay una manera correcta, tampoco una manera incorrecta. Es solo mi manera de anunciar que me retiraré del tenis”, agregó.

Barty es apenas la segunda jugadora entre las 27 jugadoras que han llegado a lo más alto, que decide decir adiós desde lo más alto. Previamente lo había hecho la belga Justine Henin, en 2008. La australiana lo anunció luego de un formidable arranque de temporada, en el que había ganado los 11 partidos que había disputado.

“Es la primera vez que lo digo en voz alta y la verdad es que es algo difícil de decir, pero estoy tan feliz y estoy tan preparada, y sé que en este momento, dentro de mi corazón, esto es lo correcto”, expresó Barty, sin profundizar sobre los motivos de su extraordinaria determinación.

“Yo sé que he hecho esto antes [de dar un paso al costado del tour, cuando era muy joven], pero esta vez es un sentimiento muy diferente. Y estoy muy agradecida con todo lo que el tenis me ha dado, me ha permitido cumplir todos mis sueños, pero sé que ahora es el momento de dar un paso al costado y perseguir otros sueños”, amplió.