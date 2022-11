El pisotón que sufrió Lionel Messi ante Emiratos Árabes Unidos y que paralizó a todos

escuchar

La selección argentina venció por 5-0 a Emiratos Árabes Unidos en el último encuentro amistoso del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. Con un rendimiento superlativo del equipo, al cabo de la primera etapa, el resultado era un contundente 4-0 con goles de Julián Álvarez, un doblete de Ángel Di Maria y un tanto de Lionel Messi. Para rematar la faena, en el complemento, Joaquín Correa, con un desvío en su remate, puso las cifras definitivas.

Durante los primeros 45 minutos, la superioridad fue tal que existió alguna fricción por parte de los jugadores del país de Medio Oriente. El protagonista fue La Pulga, quien sufrió un pisotón por parte del defensor Al Hussain Saleh. Inmediatamente el rosarino se tiró al piso con una clara muestra de dolor.

La jugada de la polémica se dio en tiempo cumplido en una transición ofensiva de la selección argentina. Al presionar sobre la salida de los rivales, Messi anticipó la intención de uno de los jugadores árabes al querer dar un pase a su compañero, llegó antes y al puntear la pelota recibió una fuerte infracción contra el costado de la cancha.

El pisotón a Lionel Messi que asustó a los presentes

Acto seguido, el astro argentino estuvo unos segundos tirado en el césped y con la ayuda de Ángel Di María se levantó para continuar con los pocos minutos que le quedaban al primer tiempo.

En el segundo tiempo, por el contrario a lo que se imaginaba, Messi continuó en el campo de juego sin ninguna dolencia por la situación que atravesó y se ubicó como el único delantero del equipo, con un ritmo más pausado, sin exigirse y como una rueda de auxilio para los atacantes.

Lionel Scaloni encendió las alarmas luego del partido

A pesar de una goleada que trajo mucha tranquilidad en cuanto a lo táctico y estratégico, Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, deslizó la posibilidad de modificar la lista de 26 jugadores a raíz de algunos hechos que notó sobre la condición física de sus dirigidos.

En contacto con la prensa que estuvo presente en la zona mixta, Scaloni dejó entreabierta la puerta para que se puedan realizar sustituciones de nombres por los jugadores que no están al 100 por ciento. “Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir la lista. Si te soy sincero, hoy no te puedo decir 100 por ciento, pero tenemos tiempo. Por suerte, o ‘mala’ suerte, podemos cambiar, está la posibilidad”, remarcó, ante la sorpresa de los presentes.

La Selección Argentina enfrentó el equipo de Emiratos Árabes en el estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dhabi: fue una goleada contundente Aníbal Greco - La Nación

Y completó, en esa misma línea: “Tampoco digo que van a salir de la lista, pero es evidente que hay jugadores que no están bien, porque no están aptos para jugar o hay algún riesgo. Entonces, yo no puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos”.

Una vez que finalizó el contacto, se empezó a especular qué integrantes de la delegación podrían ser los afectados. Al indagar sobre ello, se descubrió que Nicolás González y Marcos Acuña están sufriendo coletazos de una extensa temporada y podrían ser desafectados si sus lesiones se agravan.

