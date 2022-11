Es argentino, metió 26 goles en Brasil y viaja al Mundial Qatar 2022: “Será una experiencia nueva”

escuchar

Germán Cano no se cansa de hacer goles en Brasil con la camiseta de Fluminense, en un Brasileirao en el que emergió como el máximo artillero entre muchas figuras que estarán en el Mundial Qatar 2022. Aún así, jamás fue considerado para la selección argentina en ningún ciclo y el de Lionel Scaloni no es la excepción. En la previa a la cita ecuménica, el delantero de 34 años consideró que podría haber estado en la lista preliminar de 55 jugadores de la albiceleste y contó que viajará a Medio Oriente a presenciar la Copa del Mundo con su familia.

“Podría haber estado en la lista de 55 de la selección, ¿verdad? Pero si no fuera así, no hay problema. No puedo controlarlo. Lo que puedo hacer es lo mejor para el Fluminense, para seguir haciendo historia aquí. El resto no depende de mí”, expresó el atacante que debutó profesionalmente en Lanús al medio brasileño Globoesporte en una entrevista que brindó semanas atrás.

Y amplió: “¿Si alguna vez me habló alguien de la selección argentina? No, nunca hablé con nadie. Hubo mucha prensa aquí en Brasil y hasta allá en Argentina, pero de la selección nunca la hubo”. Sin lugar entre los 26 de la Argentina, Cano la alentará en Qatar desde la tribuna como uno más de los miles de compatriotas que estarán en Doha: “Poder ir a disfrutar el Mundial será una experiencia nueva, nunca he estado en un Mundial. Por primera vez tendré la oportunidad de disfrutar con mi familia, poder ver los partidos de Argentina y Brasil. Será algo hermoso”.

9️⃣0️⃣ bolas na rede! O que esses caras fizeram... Com destaque para @Germancanoofi, meu número um! ⚽️ pic.twitter.com/f86jxYBbpI — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 17, 2022

Cano concluyó el Brasileirao 2022 con 26 goles y ninguno de penal en 38 partidos que tuvo el fixture. Desde las primeras fecha tomó el liderazgo en la tabla de goleadores y no la soltó nunca, con un sprint final soberbio: en los últimos cinco partidos marcó ocho tantos. Consiguió cinco dobletes y un hat-trick.

Con esa cifra, el futbolista que previamente descolló en Vasco Da Gama se convirtió en el jugador extranjero con más anotaciones en una edición de la liga de Brasil desde 2003, año en que el torneo comenzó a desarrollarse todos contra todos a dos rondas. El Flu fue tercero en la tabla de posiciones con 70 puntos, a 11 del campeón, Palmeiras. En total, el equipo de Río de Janeiro convirtió 63 veces, por lo que el delantero argentino aportó el 41,2% de los goles.

Los 26 goles de Germán Cano en el Brasileirao 2022

Fecha 5 vs. Palmeiras (1-1) - 1 gol.

- 1 gol. Fecha 6 vs. Athletico Paranaense (2-1) - 2.

- 2. Fecha 8 vs. Flamengo (1-2) - 1.

(1-2) - 1. Fecha 10 vs. Atlético Mineiro (5-3) - 2.

- 2. Fecha 13 vs. Avaí (2-0) - 1.

- 1. Fecha 15 vs. Corinthians (4-0) - 2.

- 2. Fecha 16 vs. Ceará (2-1) - 1.

- 1. Fecha 18 vs. Goianiense (3-2) - 1.

- 1. Fecha 19 vs. Red Bull Bragantino (2-1) - 1.

- 1. Fecha 21 vs. Cuiabá (1-0) - 1.

- 1. Fecha 26 vs. Fortaleza (2-1) - 2.

- 2. Fecha 28 vs. Juventude (4-0) - 1.

- 1. Fecha 30 vs. Goianiense (1-2) - 1.

- 1. Fecha 32 vs. Avaí (3-0) - 1.

- 1. Fecha 34 vs. Corinthians (2-0) - 2.

- 2. Fecha 35 vs. Ceará (1-0) - 1.

- 1. Fecha 36 vs. San Pablo (3-1) - 3.

- 3. Fecha 37 vs. Goias (3-0) - 1.

- 1. Fecha 38 vs. Bragantino (1-0) - 1.

La carrera de Germán Cano

Germán Cano nació hace 34 años en Lomas de Zamora y sus primeros pasos con una pelota en los pies fueron en el club Barrio del Plata, de Ezeiza. Con esa camiseta, le anotó cuatro goles a Lanús y dirigentes del Granate lo invitaron a una prueba. Fue y lo ficharon junto a su hermano Julián. Desde entonces, la entidad del sur del Gran Buenos Aires se convirtió en la segunda casa de la familia porque Marina Recalde, su mamá, colaboraba en las tareas de limpieza y le servía el café con leche a sus hijos y centenas de chicos de las inferiores entre los que estaban Lautaro Acosta, Agustín Marchesín, Carlos Izquierdoz, Diego ‘Pulpo’ González y Sebastián Blanco.

Con edad de quinta división, Néstor Gorosito lo llevó a una pretemporada con el plantel profesional en 2007. Ese año, Lanús ganó el Apertura y el entrenado Ramón Cabrero lo tuvo varias veces en el banco de suplentes, aunque su debut recién fue en 2008 en un partido de la Copa Libertadores contra Danubio en el que reemplazó a ‘Laucha’ Acosta.

Germán Cano y sus comienzos en Lanús, donde casi no tuvo lugar en la primera división

Tapado por José Sand y Acosta, jugó poco y nada: 30 minutos en 24 partidos con dos goles convertidos. Ricardo Zielinski lo llevó a Chacarita y lo utilizó como mediapunta porque el puesto de centrodelantero era de Facundo Parra. En Colón de Santa Fe su suerte terminó cuando el director técnico Fernando Gamboa fue despedido a poco de su llegada y a Cano le surgió la posibilidad de dejar el deporte. Tenía tres opciones: jugar en el ascenso argentino, probar suerte en el exterior y dejar el fútbol y ayudar a su padre, Ramón, quien trabajaba como zapatero.

Decidió irse al extranjero y lo contrató Deportivo Pereira de Colombia, que estaba prácticamente descendido a segunda división y ello finalmente se cumplió. Sin embargo, terminó como goleador del campeonato colombiano con nueve tantos y fue elegido “refuerzo del año”. Esa destacada actuación le valió un pase a Nacional de Paraguay, equipo dirigido por el argentino Javier Torrente que se estaba reforzando para disputar la Copa Libertadores. Pero el entrenador fue despedido y estuvo sin jugar durante casi seis meses.

"Nunca hablé con nadie de la selección argentina para una convocatoria" Germán Cano, goleador del Brasileirao

En junio de 2012 Independiente de Medellín (DIM) confió en él por lo mostrado en Deportivo Pereira. Bajo las órdenes de Hernán ‘Bolillo’ Gómez, hizo una buena pretemporada, se ganó la titularidad y fue otra vez el máximo artillero de la liga de Colombia en la que su equipo fue subcampeón tras perder la final ante Millonarios. En las dos temporadas siguientes volvió a destacar a fuerza de tantos y Pachuca de México le ofreció un jugoso contrato.

A poco de su desembarco en la entidad azteca, Germán Cano sufrió la rotura de ligamentos en una de sus rodillas y estuvo inactivo seis meses. Luego, fue prestado a León en el que, tras un doblete en el debut, no se afianzó y regresó a DIM. Fue el goleador del Apertura y del Finalización 2018 y se convirtió en el máximo artillero en torneos cortos de Colombia. A la vez, quedó como quinto goleador de la temporada en el mundo con 34 gritos por detrás de Lionel Messi (47 tantos), Cristiano Ronaldo (40), Robert Lewandowski (38) y Mohamed Salah (36).

Germán Cano marcó 26 goles en el Brasileirao 2022 y le sacó siete de diferencia a su escolta Twitter Fluminense

Su gran presente lo llevó un año después a Brasil para jugar en Vasco da Gama, un club histórico que arrastraba muchos problemas institucionales. En un puñado de partidos, otra vez a fuerza de goles, se convirtió en un estandarte del Cruzmaltino, que realizó una campaña épica en medio de una calamidad dirigencial y no le alcanzó para evitar el descenso a la Serie B.

En 2019 Independiente de Medellín ganó la Copa Colombia y el argentino pasó a ser el máximo goleador histórico del club con 133 anotaciones. Superó a su compatriota José Vicente Grecco, que sumó 92.

Más allá de las ofertas que llegaron desde clubes de la Serie A de Brasil y desde el exterior, decidió quedarse a disputar el campeonato de segunda división con Vasco da Gama, lo que afianzó su romance con los vascaínos. Entre 2020 y 2021, el surgido en Lanús anotó 43 goles en 101 partidos consolidándose como el segundo máximo goleador extranjero en la historia del equipo carioca por detrás del uruguayo Segundo Villadónica, que anotó 83 goles entre 1938 y 1942.

Sus dos temporadas en Vasco Da Gama lo catapultaron, cuando finalizó el contrato, a otro club de Río de Janeiro como Fluminense, en el que en apenas un año se ganó a los hinchas y logró que brasileños lo pidan para la selección argentina que se prepara para disputar el Mundial 2022. Cano no fue tenido en cuenta en el proceso y, como suele ocurrir en cada Copa del Mundo, es uno de los jugadores que hizo mérito para estar aunque en el gran abanico de opciones que tenía el cuerpo técnico de Lionel Scaloni lo relegó y se tiene que conformar con ir a Qatar como simpatizante.

LA NACION