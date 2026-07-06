España venció 1-0 a Portugal, por el Mundial 2026

En un encuentro electrizante disputado el 6 de julio de 2026 a las 16.00, España logró una victoria agónica ante Portugal en el Dallas Stadium. El partido, que definió el pase a la siguiente instancia del certamen, contó con el arbitraje de Anthony Taylor.

El desenlace y la estrategia

Ambos conjuntos plantearon un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 4-2-3-1. Sin embargo, el destino del encuentro se selló en el tiempo de descuento: a los 91 minutos, Mikel Merino marcó el 1-0 definitivo para España tras una precisa asistencia de Ferran Torres, quien había ingresado desde el banco de suplentes a los 75 minutos para dinamizar el ataque.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de España se reflejó en las estadísticas finales del partido, donde mostró una mayor vocación ofensiva:

Posesión: España tuvo el 55,5% frente al 44,5% de Portugal .

tuvo el 55,5% frente al 44,5% de . Remates: El conjunto español registró 15 tiros totales y 6 al arco, mientras que el equipo luso contabilizó 10 remates con apenas 2 direcciones a puerta.

Tiros de esquina: España forzó 7 saques de esquina contra los 3 ejecutados por Portugal.

Disciplina y movimientos finales

El rigor del duelo eliminatorio se evidenció en la gestión de las tarjetas, con amonestaciones clave sobre el cierre: Bernardo Silva y Renato Veiga vieron la tarjeta amarilla para Portugal por infracciones, al igual que Ferran Torres en el bando español. A pesar de los intentos de refrescar el equipo por parte de ambos cuerpos técnicos, la efectividad en el área rival terminó inclinando la balanza en favor de España, que avanza a la siguiente ronda, dejando fuera de competencia a Portugal.