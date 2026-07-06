España vs. Portugal: a qué hora juegan y por dónde se puede ver online

Portugal y España se enfrentan este lunes a las 16 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del inglés Anthony Taylor, pone cara a cara a dos de los máximos candidatos al título en un cruce en el que, al menos en los papeles, los españoles parten como favoritos. La transmisión del compromiso está a cargo de DSports y el canal 109 de Flow, además de la plataforma de streaming Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y se verá las caras con el ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica, que juegan este lunes a las 21 (horario argentino) en Seattle.

El camino de los lusos hasta esta etapa resultó exigente. En 16vos de final superó a Croacia por 2 a 1 tras un partido reñido que tuvo un gol anulado de manera polémica a Mario Pasalic a los 105′. Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos anotaron para los ganadores e Ivan Perisic marcó para los croatas. De la mano de Cristiano, el mejor jugador de la historia de Portugal y uno de los más grandes de la historia, busca su primera Copa del Mundo.

El VAR anuló un gol agónico de Croacia y los jugadores de Portugal festejaron la clasificación a octavos de final DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Furia Roja, por su parte, exhibió un poderío ofensivo y una solidez defensiva notable en lo que va del Mundial. En la primera instancia de eliminación directa venció a Austria por un contundente 3 a 0, gracias a dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Pedro Porro. Es el único de los que siguen en carrera por el título que todavía no recibió goles en contra, lo que le permitió a Unai Simón batir el récord de imbatibilidad en Mundiales con 519 minutos seguidos con la valla invicta.

Portugal vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 16 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

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Los dos seleccionados pondrán, como es necesario en esta ronda, lo mejor que tienen a disposición. De no mediar sorpresas, Portugal alinearía a Diogo Costa; João Cancelo o Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto o Francisco Conceição, Bruno Fernandes, Rafael Leão; y Cristiano Ronaldo. España, en tanto, saldría a la cancha con Unai Simón; Pedro Porro o Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.