España venció 2-1 a Bélgica, por el Mundial 2026

En una jornada marcada por la intensidad y el juego táctico, España logró imponerse ante Bélgica por 2-1. El encuentro se disputó el 10 de julio de 2026 a las 16.00 en el Los Angeles Stadium, con el arbitraje de Michael Oliver. A los 30 minutos, Fabián Ruiz abrió el marcador para España, mientras que Charles De Ketelaere igualó transitoriamente para Bélgica a los 41 minutos tras una asistencia de Timothy Castagne. Finalmente, Mikel Merino, quien ingresó desde el banco, sentenció la victoria española a los 88 minutos del complemento.

Estrategias y cambios decisivos

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, un 4-2-3-1, pero fue la gestión de los relevos lo que inclinó la balanza. En la segunda mitad, el banco de suplentes fue clave: a los 86 minutos, Mikel Merino ingresó al campo por Dani Olmo y resultó ser el héroe de la jornada al anotar el gol decisivo. Por parte de Bélgica, el entrenador se vio obligado a realizar una sustitución forzada por lesión a los 71 minutos, cuando Senne Lammens reemplazó al guardameta Thibaut Courtois.

Dominio estadístico

El desarrollo del juego reflejó una marcada superioridad de España en la posesión de balón, alcanzando un 67,8% frente al 32,2% de Bélgica. Esta tenencia se tradujo en una mayor vocación ofensiva por parte de los españoles, quienes registraron 17 disparos totales contra solo 5 de los belgas. La precisión también acompañó al equipo vencedor, que logró conectar 8 tiros a puerta, mientras que Bélgica apenas inquietó en 2 ocasiones.

Disciplina y cierre

El partido también dejó varias amonestaciones producto de la fricción lógica de una instancia eliminatoria. Pau Cubarsí y Aymeric Laporte fueron amonestados por el lado de España, mientras que en Bélgica vieron la tarjeta amarilla Kevin De Bruyne y Axel Witsel. Con este resultado, España sella su boleto a la siguiente fase del torneo, dejando en el camino a un duro rival en un duelo que se definió por detalles mínimos en los tramos finales del encuentro.