Fluminense venció por 2-1 a São Paulo por el Brasileirao Serie A

En un encuentro disputado el 16 de mayo de 2026 a las 19.00 en el Estadio do Maracanã, Fluminense logró una victoria clave ante São Paulo. El partido contó con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio.

Las claves del triunfo

Ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 19 minutos, cuando John Kennedy, Batista de Souza marcó el primer gol tras la asistencia de Guilherme Antônio, Arana Lopes. Antes del cierre de la primera mitad, a los 44 minutos, Agustín, Canobbio amplió la ventaja con una asistencia de Lucho, Acosta. Ya en el complemento, a los 79 minutos, Matheus, Dória Macedo descontó para la visita tras una asistencia de José Sabino, Chagas Monteiro.

Cambios y disciplina

El desarrollo del juego también estuvo marcado por las sustituciones y las tarjetas. A los 61 minutos, el técnico de Fluminense movió el banco por una lesión de Lucho, Acosta, quien fue reemplazado por Kevin, Serna, mientras que Rodrigo, Castillo ingresó por John Kennedy, Batista de Souza. La intensidad se reflejó en el alto número de amonestaciones: el árbitro mostró siete tarjetas amarillas durante el encuentro, incluyendo a jugadores como Facundo, Bernal y Enzo, Díaz, quienes fueron sancionados por infracciones o reclamos en momentos de tensión.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, São Paulo dominó ligeramente el juego con una posesión del 50,2% frente al 49,8% de Fluminense. La visita también fue más incisiva al generar 14 tiros (7 al arco) contra los 10 tiros (3 al arco) del dueño de casa. En cuanto al juego aéreo y de pelota parada, São Paulo registró 5 corners, mientras que Fluminense acumuló 3, confirmando que la eficacia en la red fue el factor determinante para el 2-1 final.