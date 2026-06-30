Francia venció 3-0 a Suecia, por el Mundial 2026

En un encuentro que definió su continuidad en el certamen, Francia logró una victoria contundente por 3-0 frente a Suecia el pasado 30 de junio de 2026. El partido, disputado en el New York New Jersey Stadium desde las 18.00, fue controlado por el árbitro Danny Makkelie. Con este resultado, el equipo francés asegura su lugar en la siguiente instancia de la Copa Mundial, mientras que Suecia quedó eliminada de la competencia.

El desarrollo táctico mostró una clara superioridad de Francia, que saltó al campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que Suecia intentó resistir con una formación 4-4-2 que resultó insuficiente. El marcador se abrió a los 45 minutos, cuando Kylian Mbappé marcó el primer gol tras una asistencia de Ousmane Dembélé. Ya en la segunda mitad, a los 53 minutos, Bradley Barcola amplió la ventaja tras una asistencia de Michael Olise. Finalmente, a los 74 minutos, Kylian Mbappé selló su doblete personal y el 3-0 definitivo, nuevamente asistido por Michael Olise.

Hacia el tramo final, ambos entrenadores buscaron variantes para refrescar sus líneas. A los 75 minutos, Francia movió el banco con el ingreso de Malo Gusto por Jules Koundé y Désiré Doué por Ousmane Dembélé. Poco después, Théo Hernández reemplazó a Lucas Digne, y hacia el cierre ingresaron Jean-Philippe Mateta y Rayan Cherki. Por el lado de Suecia, a los 66 minutos ingresaron Taha Ali y Besfort Zeneli, seguidos por Mattias Svanberg, Benjamin Nygren y Gustaf Nilsson, quienes no pudieron torcer el destino del encuentro.

Las estadísticas finales terminaron de reflejar el dominio absoluto de los galos sobre el terreno de juego. Francia registró una posesión del 60,9% contra el 39,1% de Suecia, capitalizando su superioridad ofensiva al rematar 25 veces, de las cuales 12 fueron a portería. En contraste, Suecia apenas logró 8 remates totales, con solo 3 disparos entre los tres palos. Además, la presión francesa se tradujo en una mayor cantidad de tiros de esquina, con 9 a favor contra solo 1 del combinado sueco.