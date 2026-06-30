Por dónde pasan Costa de Marfil vs. Noruega y qué canal lo transmite en vivo

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio desde las 14 (hora argentina) en el estadio de Dallas con arbitraje del venezolano Jesús Noel Valenzuela Sáez en los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador avanzará a los octavos y se cruzará con Brasil, que este lunes superó a Japón 2 a 1 en el estadio de Houston. El equipo nipón empezó ganando por el tanto de Kaishu Sano y la Canarinha lo dio vuelta gracias a un cabezazo de Casemiro y otro gol de Gabriel Martinelli en tiempo adicionado.

Brasil vs Japón - Mundial 2026

La previa de Costa de Marfil vs. Noruega

El equipo africano conformó el Grupo E en la primera etapa y se ubicó segundo, por detrás de Alemania, con seis puntos producto de sus triunfos sobre Ecuador 1 a 0 y Curazao 2 a 0. Entremedio perdió con los teutones, por lo que terminó segundo por el sistema de desempate olímpico que privilegia los resultados entre sí ante igualdad en unidades. Así, avanzó por primera vez a las instancias de eliminación directa en una Copa del Mundo y anhela con seguir avanzando.

El conjunto escandinavo también terminó como escolta, pero en la zona I con Francia, con el que perdió en la última jornada 4 a 1 en un juego donde el entrenador Ståle Solbakken utilizó a los jugadores suplentes. Antes, doblegó a Irak 4 a 1 y a Senegal 3 a 2 con sendos dobletes de Erling Haaland, la gran figura del equipo y uno de los jugadores más destacados del torneo.

El cuadro de 16avos de final del Mundial 2026, con cuatro equipos clasificados a octavos Canchallena

Posibles formaciones

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé. Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 2.18 contra 3.66 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.60.