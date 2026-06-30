Por dónde pasan Costa de Marfil vs. Noruega y qué canal lo transmite en vivo

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El partido de 16avos de final para definir el rival de Brasil en octavos se disputa este martes en el estadio de Dallas con arbitraje de Jesús Noel Valenzuela Sáez
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Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio desde las 14 (hora argentina) en el estadio de Dallas con arbitraje del venezolano Jesús Noel Valenzuela Sáez en los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.
El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
- El ganador avanzará a los octavos y se cruzará con Brasil, que este lunes superó a Japón 2 a 1 en el estadio de Houston. El equipo nipón empezó ganando por el tanto de Kaishu Sano y la Canarinha lo dio vuelta gracias a un cabezazo de Casemiro y otro gol de Gabriel Martinelli en tiempo adicionado.
La previa de Costa de Marfil vs. Noruega
El equipo africano conformó el Grupo E en la primera etapa y se ubicó segundo, por detrás de Alemania, con seis puntos producto de sus triunfos sobre Ecuador 1 a 0 y Curazao 2 a 0. Entremedio perdió con los teutones, por lo que terminó segundo por el sistema de desempate olímpico que privilegia los resultados entre sí ante igualdad en unidades. Así, avanzó por primera vez a las instancias de eliminación directa en una Copa del Mundo y anhela con seguir avanzando.
El conjunto escandinavo también terminó como escolta, pero en la zona I con Francia, con el que perdió en la última jornada 4 a 1 en un juego donde el entrenador Ståle Solbakken utilizó a los jugadores suplentes. Antes, doblegó a Irak 4 a 1 y a Senegal 3 a 2 con sendos dobletes de Erling Haaland, la gran figura del equipo y uno de los jugadores más destacados del torneo.
Posibles formaciones
- Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.
- Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 2.18 contra 3.66 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.60.
16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica 0-1 Canadá.
- Alemania (3) 1-1 (4) Paraguay.
- Países Bajos (2) 1-1 (3) Marruecos.
- Brasil 2-1 Japón.
- Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
- México (1º Grupo A) vs. Ecuador (3º Grupo E) – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- Inglaterra (1º Grupo L) vs. República Democrática del Congo (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- Bélgica (1º Grupo G) vs. Senegal (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
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