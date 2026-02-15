Gimnasia La Plata y Estudiantes de La Plata empataron 0-0 por el Torneo Apertura 2026

Gimnasia La Plata y Estudiantes de La Plata empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque), en una nueva jornada del fútbol argentino.

Con este resultado, Gimnasia La Plata suma 7 puntos, ubicándose en la 6 posición, mientras que Estudiantes de La Plata tiene 9 unidades, en la 4 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Gimnasia La Plata y Estudiantes de La Plata en la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026

El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único.

Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.

Ficha del partido

Cómo es la clasificación a las Copas 2027

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).

Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026

Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026

Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026

Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones

Argentina 5: El segundo ubicado

Argentina 6: El tercer ubicado

Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.