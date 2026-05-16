Jugó 300 partidos y marcó 50 goles, pero lo recuerdan por un “patadón” histórico en un clásico: “Me comí una mano y reaccioné”

La carrera de un futbolista profesional tiene fecha de vencimiento, mucho antes que la de cualquier otro trabajador, y cada uno elige qué camino transitar en el resto de su vida, que probablemente será más de la mitad de la misma. Hay quienes optan por alejarse del entrenamiento, de la exigencia física y del día a día en una cancha o vestuario para darle más tiempo a la familia y amigos. Otros siguen ligados al fútbol desde otro lugar y no abundan casos de quienes cambian de deporte como Nicolás Mazzola, exdelantero con casi 300 partidos y más de 50 goles que ahora se dedica al básquetbol.

Donde más se destacó el rionegrino fue en Gimnasia de La Plata. En el Lobo hizo 13 tantos y 4 asistencias en 60 partidos. Pero por lo que se lo recuerda, en gran parte, es por haber participado una de las peleas más famosas de la historia del fútbol argentino en un clásico amistoso de verano entre el conjunto tripero y Estudiantes, que se desarrolló el 31 de enero de 2016 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata.

Nicolás Mazzola festeja uno de sus goles con la camiseta de Gimnasia de La Plata, en un triunfo ante Sarmiento de Junín

Si bien fue una batalla campal que inició a partir de una fuerte infracción de Santiago Ascacíbar, las imágenes de Mazzola enfrentándose, junto a otros compañeros, con el arquero Mariano Andújar y pegándole patadas en el suelo recorrieron el mundo y fueron motivo de un repudio generalizado.

Inmediatamente al día siguiente después del bochorno, ambos protagonistas se mostraron arrepentidos y compartieron una entrevista telefónica en un programa de televisión. Mazzola, en la pantalla de TyC Sports, dijo que le “pediría perdón” al arquero y que estaba “avergonzado” porque él no es “así”.

Además, contó por qué reaccionó: “Cuando expulsan al chico de Estudiantes (N. de R.: Santiago Ascacíbar) se arma. Intentando separar me comí una mano, después otra y reaccioné como cualquier persona. La adrenalina hizo que se arme una batahola que después es difícil de frenar. Viendo las imágenes no estoy para nada orgulloso. Todo lo contrario, estoy avergonzado. Esto es un papelón".

En la misma entrevista televisiva, habló de los golpes que le propinó a Andújar: “No quise asesinar a Andújar. Somos personas. Se me nubló en un momento de adrenalina. Esto no me pasó en mi vida. No me peleé nunca en mi vida, ni en la calle ni en un boliche. Me nublé y todos fuimos partícipes de un hecho bochornoso. Estoy totalmente arrepentido y avergonzado“.

Nicolás Mazzola y Mariano Andújar recibieron ocho fechas de sanción

Mazzola fue sancionado con ocho fechas, la suspensión más dura y la misma que recibieron el subcampeón del mundo con la selección argentina en Brasil 2014 y el uruguayo Álvaro Pereira.

El paso del tiempo puso las cosas en su lugar, aunque la gresca pasó a la historia como la más importante de la historia del clásico de La Plata y, también, del fútbol argentino. De hecho, recientemente Andújar, también retirado, fue entrevistado en ESPN y cuando le recordaron la batalla campal dejó en claro que “no pasa nada” con el exdelantero, aunque dejó entrever que tampoco, por ejemplo, se juntaría a hablar sobre eso.

“No es el problema con Mazzola, fue con todos en general. Yo no tengo nada con nadie. Yo estoy ofendido y dolido conmigo mismo, no me importa lo que hizo Mazzola. No me cambia en nada, el que estuvo mal fui yo”, sentenció.

"FUE UNA VERGÜENZA PARA TODOS, FUE UNA BATALLA CAMPAL". Mariano Andújar recordó la histórica pelea que protagonizaron los jugadores de Gimnasia y Estudiantes en Mar del Plata en 2016.



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Mazzola se formó en Sol de Mayo de Viedma, el club de sus amores, y a los 14 años fue reclutado por Independiente, donde en 2008 debutó en la máxima categoría de la mano del entrenador Pedro Troglio. En el Rojo jugó poco y nada y empezó un periplo que incluyó varios clubes de la Argentina y, también, del mundo: Locarno de Suiza, Villa San Carlos, Instituto de Córdoba, el Lobo, O’Higgins de Chile, Unión de Santa Fe, Panetolikos de Grecia, Arsenal, Atlanta y Deportivo Xinabajul de Guatemala, antes de regresar a Sol de Mayo donde disputó el Federal A 2025 y colgó los botines.

Según datos de Transfermarket, el atacante disputó 298 encuentros en los que marcó 52 goles y dio 25 asistencias. Fue amonestado 36 veces y expulsado en solo dos ocasiones.

Nicolás Mazzola se retiró a los 36 años en el Sol de Mayo de Viedma, el club de toda su vida Instagram Nicolás Mazzola

El 12 de marzo pasado anunció a través de su cuenta de Instagram su retiro del fútbol. Lo hizo con un creativo video en el que se arranca cada una de las camisetas de los equipos en los que jugó y, debajo, un emotivo mensaje: “Después de más de 20 años dedicándome a este hermoso deporte de manera profesional, hoy decido ponerle punto final a esta etapa de mi vida. Fue un viaje increíble, lleno de emociones”.

“Viví momentos inolvidables -continuó- y cumplí muchos más sueños de los que alguna vez imaginé. Gracias fútbol por permitirme conocer países, distintas ligas, jugar copas internacionales y enfrentar a grandísimos jugadores y equipos tanto a nivel nacional como internacional”

Sin embargo, no se alejó del deporte. Porque de inmediato, cambió de disciplina. Ahora, Nicolás Mazzola juega al básquet y así lo aclaró en una entrevista en Río Negro Radio: "La decisión de dejar el fútbol era una cosa y el básquet es otra“. En su infancia en su Viedma natal practicó ambos deportes hasta que las condiciones que tenía en el más popular le posibilitaron dar el salto a Independiente.

Con su regreso a Sol de Mayo y, luego, su retiro, le surgió la ocasión de volver a practicar nuevamente la actividad y no dudó: “Yo soy un loco del básquet, me encanta. Conozco a los chicos del plantel, tengo amigos jugando. Quería empezar a moverme después de un par de meses y me dijeron si quería arrancar a entrenar con ellos. Hice la pretemporada y una cosa llevó a la otra. Me gusta competir y me pregunté por qué no".

Nicolás Mazzola juega en Sol de Mayo de Viedma, uno de los animadores del Torneo Apertura Instagram Sol de Mayo Básquetbol

Mazzola conforma el plantel del Albiceleste que es gran protagonista del Torneo Apertura de primera división de la Asociación de Básquet del Valle Inferior (ABVI). No se trata de un certamen profesional ni tiene la exigencia que acostumbraba en el fútbol. Pero, tal relató, lo hace para seguir ligado al deporte, al club de sus amores y, también, estar en movimiento. “Lo hago desde otro lugar, sin pretensiones ni presiones, voy a acompañar y si me dan un lugarcito, sean los minutos que sean, para mí es un sueño cumplido”, cerró.