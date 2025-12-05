Grupo C del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo C quedaron ubicadas las selecciones de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El fixture completo del Grupo C contempla seis fechas.

El partido inaugural será entre Brasil y Marruecos el 13 de Julio en Boston Stadium.

El fixture de en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.

Fixture del Grupo C

13 de Julio | Brasil vs Marruecos | Boston Stadium

13 de Julio | Haití vs Escocia | Nueva York Nueva Jersey Stadium

19 de Julio | Brasil vs Haití | Philadelphia Stadium

19 de Julio | Marruecos vs Escocia | Boston Stadium

24 de Julio | Brasil vs Escocia | Miami Stadium

24 de Julio | Marruecos vs Haití | Atlanta Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Los estadios y las ciudades del Grupo C

El Grupo C del Mundial 2026 tendrá como escenario algunas de las ciudades más emblemáticas y vibrantes de la costa este de Estados Unidos. Cada una ofrece un paisaje urbano distinto, pero todas comparten una infraestructura moderna y una fuerte tradición deportiva.

En Boston, los encuentros se disputarán en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, a medio camino entre la capital de Massachusetts y Providence. El estadio tendrá una capacidad aproximada de 65 mil espectadores que vibrarán con el fútbol y una amplísima oferta de áreas de hospitalidad. Además, los visitantes podrán combinar la experiencia del Mundial con paseos por los campus universitarios de Cambridge, el encanto histórico de la Freedom Trail y la gastronomía portuaria que distingue a Nueva Inglaterra.

Un poco más al sur, el MetLife Stadium ofrece 82 mil asientos en uno de los teatros deportivos más imponentes del mundo. Situado en East Rutherford, a minutos de Manhattan, permite a los aficionados disfrutar tanto de un buen partido de fútbol como de la más emblemática vida urbana: Broadway, Central Park y una oferta cultural inagotable de Nueva York.

En Filadelfia, el Lincoln Financial Field se integra al distrito deportivo del sur de la ciudad, rodeado de estadios y centros de entretenimiento. Los 70 mil aficionados que se acerquen a cada partido de fútbol recorrerán también la historia grande de Estados Unidos: la Campana de la Libertad, el Independence Hall y los mercados locales completan la experiencia.

Este grupo mundialista guarda otra joya deportiva: el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, un símbolo del clima tropical y la fusión cultural del sur de Florida. Seguramente, muchos de los 65 mil fanáticos tendrán que viajar también hasta la ciudad de Atlanta, para alentar en el Mercedes-Benz Stadium, un coloso de 71 mil asientos, con techo retráctil y vocación de futuro.